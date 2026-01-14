En Comú Podem demana propostes per a Ca n’Oriac, Can Puiggener i Torre Romeu en el pla de barris de Sabadell

En Comú Podem critica la proposta del Govern per al Pla de Barris després que la Generalitat de Catalunya hagi fet pública la resolució de la primera convocatòria, en la qual no s’ha inclòs el projecte presentat per rehabilitar el barri de les Termes. La formació considera que la proposta és "insuficient" i reclama ampliar-la a altres barris amb necessitats similars com Ca n’Oriac, Can Puiggener o Torre Romeu.
El portaveu del grup municipal, Joan Mena, ha assegurat que el projecte presentat “és poc ambiciós a nivell de tota la ciutat” i ha defensat que el Pla de Barris hauria d’incloure diverses zones que requereixen “una inversió milionària en la rehabilitació dels edificis i de l’espai públic”.
Segons ha recordat Mena, la Generalitat preveu un total de cinc convocatòries del Pla de Barris, una cada any, fet que obre la porta a reformular la proposta de cara a les pròximes edicions. En aquest sentit, el regidor ha defensat que cal ser “més ambiciosos” per garantir que Sabadell sigui seleccionada en futures convocatòries. Tot i reconèixer que les Termes necessita els 25 milions d’euros previstos pel govern local, ha subratllat que en l’últim Pla de Barris es va actuar en diferents zones de la ciutat, un model que considera que s’hauria de repetir.
En Comú Podem també ha posat l’accent en la necessitat de donar suport a les comunitats de veïns d’altres barris per impulsar rehabilitacions d’edificis i millores d’eficiència energètica. “Això és fer una política proactiva en favor dels barris i de l’ecologisme”, ha afirmat Mena, que ha defensat la importància de garantir les mateixes oportunitats per viure dignament.
El grup municipal ha recordat que el Pla de Barris és una eina clau d’inversió i dignificació urbana i ha posat com a exemple actuacions anteriors, com la instal·lació d’ascensors a peu de carrer en comunitats que no podien assumir-ne el cost. En aquest context, Mena ha instat el govern local a aprofitar els fons Next Generation.
Finalment, el portaveu d’En Comú Podem ha advertit que quedar fora de totes les convocatòries del Pla de Barris suposaria “un fracàs polític en matèria d’habitatge” i ha criticat que, malgrat anunciar noves promocions d’habitatge públic, no es donin solucions a situacions com les dels carrers Budapest i Sarajevo, amb lloguers socials elevats. També ha lamentat el retard en la presentació del Pla Local d’Habitatge i ha reclamat “més fets i solucions i menys grans titulars”.