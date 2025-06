Les cares d’alguns dels herois que defensen la nostra ciutat

La Policia Municipal va celebrar un acte aquest dijous a la tarda per reconèixer els agents dels cossos de seguretat i alguns ciutadans que han fet algun acte de salvació destacable durant l’any. Alguns d’aquests protagonistes van explicar la seva acció guardonada en una conversa amb el Diari i expliquen de primera mà com van succeir els fets.

José Antonio Gutiérrez - Caporal de la Policia Municipal

El guardó amb la bandera de Sabadell

Víctor Castillo

En el seu cas no el premien per cap acte en concret, sinó per una trajectòria impecable dins del cos de la Policia Municipal. “Em volen premiar per la meva vida policial, ja que porto al cos des del 2001”, és a dir, 24 anys. Li agraeixen la seva dedicació en termes institucionals per enfortir els vincles amb altres cossos de seguretat; el temps que ha dedicat i el que continua dedicant al benestar de tota la plantilla, i, en general, el seu pas per la Policia Municipal. “Abans formava part d’un altre cos policial a una altra ciutat, des de 1991, però més tard vaig moure’m aquí i fa escassament un any que soc caporal d’aquest cos”, indica.

Exclama que és un orgull que rebi un guardó a la seva carrera i aprofita per agrair tots els seus companys que ho han fet possible. “Si soc aquí rebent aquest guardó és perquè part de la plantilla ha fet saber als meus superiors i al consistori que mereixo aquest reconeixement”.

Carles Doval - Caporal de la Policia Municipal

El caporal Doval és premiat per haver aconseguit aturar un robatori a un domicili del centre de Sabadell, al carrer de Turull. “Els veïns van sentir uns sorolls i ens van avisar de seguida”, diu. Davant d’això, Doval i el seu binomi van coordinar dues patrulles i van muntar un dispositiu en el qual tres agents van entrar a dins del domicili i van trobar tres persones a l’interior. “D’aquestes tres, una va acabar detinguda al moment, i dues van saltar per la finestra, tot i que, posteriorment, també van acabar detingudes”, apunta. Gràcies a la seva coordinació, van aconseguir tapar totes les entrades possibles per tal que no tinguessin escapatòria.

Doval es mostra agraït amb el reconeixement, tot i que té clar que “és part de la seva feina”. “Sempre està bé que t’agraeixin la tasca que fas per a la ciutat, però és part de la nostra feina. Continuarem fent el possible per preservar el benestar de Sabadell”.

Mari Ángeles Pérez - Agent de la Policia Municipal