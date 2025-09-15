Presentat l'estudi que busca millorar Can Puiggener: "És un barri que aporta molt valor a Sabadell"

La Fundació Bosch i Cardellach ha presentat aquest dilluns a la tarda, al Centre Cívic de Can Puiggener, un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat analitzar la realitat social del barri. El projecte, anomenat FBC-lab: Estudi social de Can Puiggener. Escoltar el barri per millorar la ciutat ha elaborat una diagnosi social de la situació de la zona que mostra les necessitats i les percepcions del veïnat sobre qüestions clau de la vida, com la situació econòmica, l’habitatge, la convivència i el teixit comunitari, l’educació i els serveis i gestió pública.
L’acte ha iniciat amb una breu presentació de la doctora en antropologia per la UAB i veïna del barri de la Creu Alta, Sílvia Carrasco que ha exposat, a grans trets, en què s’han centrat per fer l’estudi i què els ha motivat a fer-lo. “Hem començat per Can Puiggener pels índexs de desigualtat que hi ha al barri i hem volgut estudiar diversos indicadors”, ha indicat. En un vídeo de presentació, s'ha mostrat una descripció detallada de com és el barri, la seva gent, què s’hi fa, com és el seu teixit social... i diversos veïns exposant, a partir de la seva experiència, quines mancances presenta el barri i quines millores necessitarien.
Què necessita el barri?
Dels cinc paràmetres principals que s’han analitzat en l’estudi, s'han exposat, a grans trets, les conclusions que s’han extret i quines millores caldria aplicar per millorar el barri, en diversos sentits. Respecte a l’economia del barri, han assegurat que “és un actiu molt important pel mercat laboral de la ciutat”, però, tot i això, s’han de reduir alguns aspectes, com l’alta taxa de desocupació o la inactivitat laboral.
En el segon punt que s'ha esmentat, l’habitatge, s'ha posat el focus en la necessitat “d’abandonar les polítiques que condueixen a tenir pobresa al barri”. Una vegada analitzat l’estudi, han conclòs que cal garantir una oferta de lloguer assequible, promoure nou habitatge i millorar les condicions d’habitatge social. De la convivència i el teixit comunitari, han remarcat la necessitat d’impulsar la reobertura de l’esplai La Baldufa –que era l'única entitat de lleure que hi havia al barri–, perseguir els discursos d’odi contra els immigrants i promoure l’associacionisme del jovent del barri per tal de millorar l’acompanyament durant el creixement dels infants.
Respecte a l’educació, un dels pilars fonamentals que volen reforçar a Can Puiggener, asseguren que és necessari incentivar la inscripció dels infants del barri –i d’arreu de la ciutat– a l’Escola Can Puiggener, lluitar en contra de l’abandonament escolar –2/3 han deixat l’ESO abans d’hora–, incentivar l’educació superior i millorar els camins escolars. Finalment, el darrer punt que van exposar va ser el dels serveis i la gestió pública, assegurant que cal millorar els accessos al barri i a la salut –tenen assignat el CAP Concòrdia i els queda molt lluny–, ampliar la freqüència i millorar els recorreguts dels autobusos, garantir la continuïtat dels projectes i millorar els mecanismes de participació en aquelles activitats vinculades al barri.