Salvador Illa aborda l'actualitat de Sabadell i Catalunya en una entrevista amb el Diari

El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que el fracàs de l’opa del BBVA al Banc Sabadell "és un resultat a favor d’una Espanya plural i diversa". És un dels titulars que comparteix a l'entrevista que publicarà el Diari de Sabadell aquest dissabte, 29 d'abril. Illa va ser a Sabadell el passat dimecres, on va pronunciar la conferència Catalunya Lidera. Oportunitats per liderar, a Fira Sabadell, i des d'on va atendre el Diari.\r\n\r\nLa caserna de la Guàrdia Civil és un altre tema que aborda la conversa, ja que és l'espai pensat per acollir les consultes externes de l'hospital Parc Taulí, que necessita llocs per créixer i poder continuar atenent els més de 400.000 ciutadans pels quals és l'hospital de referència.\r\n\r\nAltres qüestions sobre les quals Salvador Illa aporta més detalls són sobre la construcció de la ronda Nord, la necessitat de disposar de més habitatges i el creixement de l'extrema dreta.\r\n