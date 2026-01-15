ARA A PORTADA

Sabadell

Cap de setmana passat per aigua a Sabadell? Consulta la previsió

El pronòstic del Meteocat apunta a precipitacions dissabte i diumenge a la ciutat

  • Una de les tempestes del tram final d’any, el passat 16 de desembre -
Publicat el 15 de gener de 2026 a les 09:32
Actualitzat el 15 de gener de 2026 a les 09:34

El sol que presideix aquest dijous s'observa com l'avantsala d'un canvi de temps que s'ha de notar a Sabadell especialment durant el cap de setmana. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, els núvols guanyaran pes en el tram final de setmana i s'espera que descarreguin amb força a tot el país a partir de dissabte.

El Meteocat ha anunciat pluges importants esteses per tot el territori català. A la ciutat i el conjunt del Vallès Occidental, hi haurà xàfecs a partir de la matinada de divendres a dissabte, que es llevarà ja amb cels molt tapats i possibilitat d'aigua abundant. Diumenge, la tònica es mantindrà, en un episodi d'inestabilitat que podria allargar-se de cara a l'inici de la setmana que ve. Les temperatures, això sí, continuaran en la línia dels darrers dies.

Es dona la circumstància que aquest dissabte hi ha prevista una de les jornades que més gent porta als carrers de Sabadell, com és la Passada de Sant Antoni Abat. De moment, des del consistori no s'han pronunciat sobre possibles afectacions en cas d'un episodi meteorològic advers en forma de pluja.

 

Notícies recomenades