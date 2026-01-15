ARA A PORTADA
La grip fa un pic rècord de contagis i cau en picat: "Hauríem d'actuar com vam fer durant la pandèmia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CE Sabadell completa la remuntada en els penals i guanya el derbi al Terrassa Marc Segarra Rodríguez
Brutal agressió a un seguidor del CE Sabadell després del derbi: "Em van tirar a terra i em van a colpejar. Eren més de cinquanta" Redacció
Cap de setmana passat per aigua a Sabadell? Consulta la previsió
El pronòstic del Meteocat apunta a precipitacions dissabte i diumenge a la ciutat