L’Aplec de Jonqueres celebra la 38a edició

El 38è Aplec de Jonqueres arriba aquest cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. Al llarg dels dos dies, l’Ermita de Jonqueres s’omplirà d’activitats amb ànim reivindicatiu de recuperar l’edifici i entorn de l’antiga església de Sant Vicenç de Jonqueres. A més, es reclama la renaturalització del riu Ripoll.
La primera activitat es farà dissabte a les 19:30 h i es tracta d’una bicicletada nocturna, un inici i tornada a l’esplanada de Jonqueres. Seguidament, a les 21 h, els assistents podran gaudir d’una botifarrada, a l'entorn de l’ermita. El dia tancarà a les 22 h, amb un cinefòrum a la fresca on es projectarà La Creu Alta, un barri amb ànima de poble.
La jornada de diumenge començarà molt d’hora al matí: a les 7:30 h els assistents podran anar junts cap a Jonqueres, des de la plaça de la Creu Alta, per després fer un esmorzar de carmanyola a l’ermita. Al llarg del matí hi haurà un seguit d’activitats: una visita guiada a la Bassa de depuració natural de Jonqueres, l'exposició “Muntanyes que inspiren” a l’interior de l’ermita, i un taller d’horts urbans, entre altres. Al final del matí, a les 14 h, es farà l’última activitat del dia i de la festa, el dinar de l’Aplec a l’entorn de l’ermita de Jonqueres.