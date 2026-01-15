Queixes per l'acumulació de mobles abandonats a una plaça de Sabadell

La plaça de Rogelio Soto, al barri d’Espronceda, torna a ser protagonista d’una realitat que molts veïns consideren endèmica: l’abandonament constant de mobles i residus voluminosos. Aquest punt concret del barri es veu, segons expliquen els residents, “novament deixat” per l’acumulació d’objectes que s’hi deixen de manera irregular, malgrat les campanyes municipals de sensibilització i l’existència de serveis gratuïts per gestionar aquests residus. “Ja fa anys que convivim amb aquesta situació. Quan sembla que s’ha reconduït, al cap d’uns mesos torna a aparèixer el mateix panorama”, explica la Carmen, veïna del barri des de fa més de dues dècades. Assegura que les darreres setmanes han vist “matalassos, sofàs, armaris i fins i tot electrodomèstics” abandonats a peu de carrer, especialment després de la campanya de Nadal.
En Joan, un altre resident, lamenta la falta de responsabilitat d’una minoria que provoca malestar a tot el veïnat. “Això no és sostenible. Si cada dos o tres dies tornem a tenir muntanyes d’escombraries, necessitem més vigilància i més sancions”, apunta. L’Ajuntament disposa de dos punts blaus on entregar mobles i estris vells en bon estat o no reutilitzables, així com un servei de recollida concertada gratuïta. “No hi ha excusa per abandonar un sofà al carrer”, afirmava indignat en José Mari, un veí que denuncia que aquest tipus d’actituds “degraden el barri i compliquen la convivència”. Algunes entitats veïnals alerten que aquesta situació es repeteix en altres punts de Sabadell, tot i que la plaça de Rogelio Soto és un dels casos més reincidents.
Fonts de l’Ajuntament admeten que “darrerament s’hi estan deixant més voluminosos del que és habitual” a aquella zona. El consistori assegura que el servei municipal de neteja “retira aquests residus dins del seu funcionament ordinari” i que, quan reben un avís del veïnat, “actuen ràpidament per netejar l’espai”. Tot i això, el govern municipal fa “una crida al civisme i a cuidar l’espai públic entre tots” i recorda que “hi ha un servei gratuït de recollida de voluminosos que evita aquest tipus d’abandonaments”, apunten fonts municipals.
Un servei gratuït
Els mobles i estris vells —com sofàs, matalassos, somiers, fustes, catifes, ferralla o grans electrodomèstics— no es poden deixar als contenidors ni abandonar al carrer. A Sabadell hi ha dues opcions gratuïtes: l’Ajuntament disposa de dos punts blaus on entregar mobles i estris vells (el del Parc Central del Vallès i el de Can Llong) i també es pot sol·licitar la recollida municipal gratuïta trucant al 900 22 22 34, de dilluns a divendres de 8 a 18 h i concertar el dia i el punt de recollida.