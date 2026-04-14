Reaccions dividides dels grups municipals a l’acord amb Cohabitac per ampliar el parc de lloguer assequible

L’anunci de l’acord entre l’Ajuntament de Sabadell i la coordinadora de fundacions Cohabitac per impulsar 122 habitatges de lloguer assequible en sis solars municipals ha generat reaccions diverses entre els grups municipals, que coincideixen a valorar la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge, però difereixen en el model i en el ritme de desplegament de les polítiques.
Des de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer ha celebrat que es tracti d’habitatge protegit de lloguer social “perpetu”. Tot i defensar el paper del tercer sector davant la manca de recursos públics, el grup reclama “fiscalització i seguiment del projecte, l’adjudicació i el futur dels habitatges”. “No hem d’oblidar que algunes fundacions de les quals es troben federades a Cohabitac neixen amb vocació pública, però de la mà de constructores privades”, afegeix.
Per part de Junts per Sabadell, Lluís Matas ha valorat positivament l’acord i l’ha qualificat com “un granet de sorra” per equilibrar oferta i demanda. El grup defensa la col·laboració publicoprivada i aposta per impulsar habitatge “especialment per a joves i persones vulnerables, així com aprofitar el sòl municipal disponible”.
El Partit Popular, amb Cuca Santos, també veu amb bons ulls l’acord, però alerta que “segueixen quedant escassos” els habitatges previstos davant la demanda existent. Els populars insisteixen en la necessitat d’accelerar la construcció i critiquen el sistema d’adjudicació, que consideren poc transparent: “No hi ha un control extern suficient per garantir el procés”.
Des de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena qualifica l’acord de “bona notícia”, però retreu que arriba “massa tard” i acusa el govern municipal d’haver fet del dret a l’habitatge una eina “electoralista”. També assenyala que el conveni evidencia “improvisació” per la seva aprovació mentre el Pla Local d’Habitatge encara no està tancat.