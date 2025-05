Localitzen una galeria subterrània del segle XVIII al Passeig

El passeig de la Plaça Major suma un nou element arqueològic a destacar: una fresquera del s. XVIII al número 15. L’excavació arqueològica que s’ha fet prèvia a la construcció d’un nou edifici en aquest indret ha permès identificar una galeria subterrània de planta circular, d’uns 2,40 metres de diàmetre i una alçada de 2,20 metres, segons explica l’arqueòloga responsable del projecte, Irene Bernad Rins, de l’empresa Aixa Serveis Arqueològics.

En la galeria també es conserva un banc corregut de 40 centímetres d’amplada i una alçada d’uns 40-45 centímetres. A la paret de la cambra hi ha tres fornícules, que són espais buits excavats a la paret en forma d’arc “que tindrien la funció d’emmagatzematge o decorativa”, afegeix Bernad. Les seves mesures són de 48 a 52 cm d’ample, 51-55 cm d’alçada i uns 40 cm de fons.

Era un edifici protegit

El 2015 ja es va tenir constància de l’existència d’aquesta galeria subterrània. L’arqueòleg Jordi Merino va realitzar un estudi històric i arquitectònic de l’edifici que va permetre identificar la galeria subterrània. Però no va ser fins a l’octubre de 2020 que va començar l’enderroc de l’immoble, de planta baixa i tres pisos, construït el 1884 pels sabadellencs Josep Renom (arquitecte) i Narcís Nonell (enginyer) i el promotor Melcior Viñals, segons consta al catàleg de patrimoni protegit de Sabadell, ja que era un immoble catalogat.

Fornícula de la galeria subterrània del Passeig, 15

Cedida

L’enderroc de l’edifici es va iniciar l’octubre del 2020 i, un cop acabat, després d’uns anys sense moviment, a finals del passat mes de març va començar la construcció d’un nou edifici en el mateix emplaçament –passeig de la Plaça Major, 15– que replicarà l’original, que tot i estar protegit es va acordar enderrocar pel mal estat que presentava–. Això sí, propietat i Ajuntament van arribar a un acord perquè el nou edifici repliqués la façana original i incorporarà les baranes de ferro forjat que hi havia antigament, ja que s’han conservat. La part d'arquitectura l'encapçala l'arquitecta Eulàlia Figuerola i, la direcció d'obra, l'arquitecte Fermín Aparicio

La galeria subterrània s’ha mantingut i Irene Bernad detalla que “l’objectiu de la direcció de l’obra és que aquest espai sigui visitable ja que és un element important i destacat en les construccions d’època moderna de Sabadell”. En les darreres setmanes s’ha fet la fonamentació del nou edifici i s’ha tingut cura de no malmetre l’espai, al qual es podrà accedir des de l’interior de la finca a través d’una porta que donarà accés a les escales que baixen a dos metres sota terra.

Escales d'accés a la galeria subterrània del Passeig, 15

Cedida

L’excavació arqueològica finalitzada aquest 2025 ha pogut aprofundir en el coneixement de la galeria subterrània gràcies a l’ús de noves tecnologies que no estaven prou desenvolupades o no es van poder utilitzar deu anys enrere. L’arqueòloga detalla que en el nou procés de documentació s’ha pogut fer un escaneig làser i la realització d’una fotogrametria de tota la galeria per tenir un bessó digital de l’estança. Alhora, això ha permès crear un model 3D de la galeria, la qual cosa facilita als tècnics obtenir un estudi molt detallat i mesures més precises. Igualment, facilita la difusió perquè permet endinsar-se en aquestes restes històriques des de qualsevol pantalla.