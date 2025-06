Ricard Ustrell rep el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica 2024

Ricard Ustrell ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica que atorga la Generalitat de Catalunya. El Govern reconeix la tasca del sabadellenc, que comparteix premi amb el periodista Carles Francino, d'haver "renovat el relat radiofònic català" i el feliciten per la feina feta fins ara i haver apostat per una aposta pròpia, generacional i arriscada, tant en formats com en continguts. Segons el jurat, la seva aposta combina creativitat, compromís i una gran capacitat de connectar amb les noves generacions sense perdre el vincle amb l'audiència tradicional.

El director de El Matí de Catalunya Ràdio, que se centrarà plenament en el format després d'anunciar que deixa el Col·lapse, no ha estat l'únic a rebre el reconeixement de la Generalitat, ja que se n'han repartit vuit guardons més. Gemma Nierga ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Televisiva; el periodista de La Vanguardia Òscar Muñoz, a títol pòstum; la plataforma La Xarxa+, amb el Premi Nacional de Comunicació Digital; l'emissora EAJ1 Ràdio Barcelona, que ha inaugurat el nou guardó al Premi Nacional d'Honor; al Diari de Tarragona, amb el Premi de Comunicació de Proximitat, i al pòdcast de la Vall d'Hebron Càncer 360º, i a Cristian Salvador, CEO de l'empresa Both, amb els Premis Nacionals de Comunicació Publicitària i Corporativa.

75 anys dels premis

Els Premis Nacionals de Comunicació van ser creats l'any 1999 amb motiu del 75è aniversari del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya. Des dels seus inicis com a Premis de Radiodifusió, Televisió i Telecomunicacions, han anat experimentant diferents canvis de seccions amb la intenció d'anar-los adaptant a la constant evolució del sector. La cerimònia de lliurament es farà, per primer cop, fora de Barcelona, concretament a Tarragona, el pròxim 4 de juliol de 2025.