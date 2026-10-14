Veïns del Torrent denuncien l’excés de trànsit derivat de les obres de ronda de Collsalarca: "Sembla una autopista"

"El nivell de trànsit al nostre carrer és una autèntica bogeria". Els carrers de Clavells i de les Magnòlies, al barri del Torrent del Capellà, s’han convertit en una drecera per als conductors que arriben de Castellar del Vallès i volen enllaçar amb la C-58-C. És una situació que els veïns asseguren que fa anys que arrosseguen, però que "s’ha agreujat amb les obres de la ronda de Collsalarca". El resultat, asseguren, és un augment de la circulació en uns carrers residencials on els vehicles passen "a gran velocitat" i les voreres estretes compliquen el dia a dia dels vianants.
"Des de les set del matí fins ben entrada la nit, hi ha molt tràfic, això sembla una autopista", explica una veïna del carrer de Clavells, que lamenta que molts conductors travessin la zona sense respectar prou els límits de velocitat. Segons el veïnat, els vehicles aprofiten la pujada per guanyar velocitat i poden recórrer bona part del trajecte sense trobar cap semàfor fins arribar a Can Deu. "No és només una qüestió de soroll o de molèsties. Ens preocupa que algun dia hi hagi un ensurt", afegeix Josep Bernabeu, veí. "Hem demanat a l'Ajuntament que es pacifiqui d'alguna manera, però el que fan és un pegat", afegeix.
Les obres a la ronda de Collsalarca han contribuït a agreujar el problema. L’Ajuntament reconeix que els treballs han fet que més conductors utilitzin els carrers de Clavells i de les Magnòlies com a itinerari alternatiu. El consistori recorda que la ruta habitual per als vehicles procedents de Castellar és la ronda i assenyala que, un cop acabin les obres, farà un seguiment de la situació per valorar possibles mesures per regular el trànsit i millorar la seguretat dels vianants. Tanmateix, el veïnat tem que el problema no desaparegui amb la finalització dels treballs. "Quan acabin les obres, els cotxes continuaran passant per aquí perquè és una drecera. Això no ve d’ara", apunta una altre resident. Els afectats asseguren que ja han traslladat reiteradament la situació a l’Ajuntament, però que, de moment, no han trobat una solució que els convenci.
Més enllà de la quantitat de vehicles, una de les principals preocupacions és la convivència entre el trànsit i els vianants. Al carrer de Clavells, expliquen, "hi ha trams de vorera que no arriben al metre d’amplada", una circumstància que dificulta especialment el pas de persones amb cotxets infantils o amb mobilitat reduïda. "Quan surts de casa amb el cotxet, pràcticament has de posar una part a la calçada. Primer has de mirar que no vingui cap cotxe i, després, sortir", exposa una veïna. "No hauria de ser així. No podem haver d’estar pendents tota l’estona que no passi res", lamenta.
Els residents asseguren que han plantejat diferents alternatives per pacificar els carrers, incloent-hi mesures per reduir la velocitat i la instal·lació d’un radar. Critiquen, però, que algunes de les actuacions proposades fins ara no resolen el problema de fons: "No volem que es vagin posant pedaços. El que demanem és que es busqui una manera d’evitar que aquests carrers siguin un pas habitual per a tothom".
L’Ajuntament sosté que estudiarà noves mesures
El consistori defensa que actualment "ja hi ha elements instal·lats per reduir la velocitat dels vehicles": al carrer de Clavells hi ha un pas de vianants elevat, mentre que al carrer de les Magnòlies hi ha reductors de velocitat al costat dels passos de vianants. Tot i això, l’Ajuntament sosté que revisarà la situació quan acabin les obres de la ronda de Collsalarca. Entre les possibilitats que es valoraran hi ha noves mesures de regulació del trànsit i actuacions a les voreres, sense concretar encara intervencions –ni calendaris– que es podrien dur a terme. Mentrestant, els veïns asseguren que faran mobilitzacions i talls de carretera si en un mes no s’han instal·lat reductors de velocita. “S’ha acordat que tallarem el carrer o la ronda de Collsalarca”, sosté Mariano Molina, president de l’associació de veïns.