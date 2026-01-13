Sabadell celebra la tradicional passada de Sant Antoni Abat: consulta'n els detalls

Sabadell es prepara per viure, un any més, una de les seves tradicions més arrelades amb la celebració de la Passada de Sant Antoni Abat, que tindrà lloc el pròxim dissabte 17 de gener de 2026. La ciutat tornarà a omplir-se de carruatges, cavalls i públic als carrers. La Passada començarà a les cinc de la tarda amb la sortida des de l’Eix Macià. El recorregut passarà per la plaça de la Concòrdia, el carrer de Francesc Layret, la carretera de Prats de Lluçanès, la plaça de la Creu Alta, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la Via Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la plaça Major i la Rambla, fins a la cantonada amb la Gran Via, on finalitzarà.
Sant Antoni Abat, també conegut popularment com el sant dels rucs, és una festa amb segles d’història a Sabadell. Hi ha constància que ja se celebrava l’any 1687 i una de les seves particularitats és que sempre té lloc el dia 17 de gener, independentment de si cau en festiu o en dia laborable. De fet, la coexistència de dues colles organitzadores, Colla Vella i Colla Nova es remunta al segle XIX. Més enllà del recorregut pels carrers, la jornada inclou altres moments destacats, com la concentració prèvia de carruatges davant les quadres i la tradicional benedicció dels animals, un dels actes més esperats i que cada any deixa imatges molt representatives de la festa.
Com participar-hi?
Per participar en el recorregut serà obligatòria la inscripció prèvia a través d’una de les dues colles organitzadores. El termini de preinscripció finalitza el 14 de gener i permet verificar que els propietaris dels cavalls disposen de tota la documentació necessària. L’organització de la Passada, a càrrec de les colles, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, fa setmanes que treballa perquè la festa es pugui desenvolupar amb normalitat i seguretat. Enguany es consoliden les millores introduïdes en les darreres edicions, reforçant els controls veterinaris i les mesures de protecció: hi haurà dos punts de control amb presència de veterinaris.