Polèmica per un taller de sadomasoquisme i una 'sextruck' a Sabadell

L'associació Abogados Cristianos ha denunciat davant la justícia diverses activitats que l'Ajuntament de Sabadell ha programat amb el nom de 'Ciutat Orgullosa', dues de les quals proposen un taller d'iniciació al sadomasoquisme per a majors de 18 anys i una 'sextruck' per a tots els públics, així com un conte sobre un noi que vol ser 'Drag Queer' i un 'perreo' no binari.

No obstant això, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona ha denegat aplicar mesures cautelars i ha donat tres dies per a presentar al·legacions. Es dona la circumstància que tant el taller com la 'sextruck' i el 'perreo' ja s'han fet en edicions anteriors dels actes commemoratius al voltant de la defensa dels drets LGTBI.

Les activitats en entredit

Concretament, la denúncia va interposar un recurs contenciós administratiu el 16 de maig pels actes previstos en el programa oficial de l'Ajuntament per demanar-ne la suspensió. Els dos primers se celebraven l'endemà, el 17 de maig, i consistien en un conte adreçat a infants de 2 a 8 anys sobre un personatge, en Pillo, que tenia el somni de ser 'Drag Queer', i en la quarta edició de l'activitat "'Perreo' no binari: contra l'lgtbifòbia", obert a tots els públics.

En la primera activitat, l'associació objectava únicament que s'adreçava a nens petits. En el cas de la segona posa de manifest que el 'perreo' és un ball estès entre joves "en el qual s'hipersexualitzen els gèneres i els sexes dels ballarins".

🏳️‍🌈 Celebrem la diversitat amb un programa ple d’activitats 🏳️‍⚧️

📅 Fins al 28 de juny

Tallers, xerrades i molt més per reivindicar, compartir i gaudir en comunitat



💜 Programa complet https://t.co/YOKIlmW3FE#Sabadell #SBDCiutatOrgullosa25 #LGBTI pic.twitter.com/qBrXOCItEj — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) May 20, 2025

En tercer lloc, assenyala un taller d'iniciació al BDSM previst pel 30 de maig, una pràctica sexual, destaquen, "de submissió i ús de la violència física i psicològica, que mescla 'bondage', disciplina, dominació, submissió, sadisme i masoquisme". Tot i adreçar-se a majors d'edat, destaquen que "no hi ha cap control fefaent dins de l'organització que garanteixi l'entrada de menors d'edat al taller".

La quarta activitat denunciada és una 'sextruck', prevista pel 31 de maig, adreçada a tots els públics per a "qüestionar, experimentar i intercanviar opinions" relacionades amb la sexualitat. L'associació destaquen que no s'especifica a què es refereixen quan parlen d'"experimentar", així com la finalitat o els mètodes fets servir, posant en relleu que no està tancat als menors d'edat.

Per tot plegat, van demanar a la Justícia aturar el programa, però el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona va denegar la petició de mesures cautelars, en considerar que "no es concreta l'activitat administrativa objecte d'impugnació". Amb tot, ha donat tres dies per a presentar al·legacions a la decisió.