Sabadell reclama la fi de la guerra a Palestina: "Estem davant d'un genocidi"

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns una moció "pel cessament immediat de la violència contra el poble palestí". L'aprovació s'ha fet a proposta del Comitè per la Pau, contra la Guerra i el Genocidi i s'ha aprovat per majoria, amb el suport de PSC, ERC, Crida i Sabadell En Comú Podem; però no per unanimitat, perquè Junts s'ha abstingut i el PP i la ultradreta hi han votat en contra. Els sindicats CCOO i UGT també han donat suport a la moció, que després de ser aprovada s'ha presentat en roda de premsa al consistori amb la presència dels grups que l'han validat i representants sindicals.

Els acords de la moció són tres. En primer lloc, insta el govern d'Espanya a que certifiqui i garanteixi la suspensió indefinida de la compravenda d'armes a Israel, a dur a terme totes les accions necessàries per a aconseguir el cessament immediat dels bombardeigs i l'aixecament del bloqueig i l'accés sense traves d'ajuda humanitària.

També s'insta els governs espanyol i català a fer les gestions que facin falta per aconseguir l'alliberament del doctor Abu Safiya, i de la resta de palestins privats de llibertat sense cap acusació concreta.

Finalment, el text acordat proposa fomentar i donar suport a totes les accions de solidaritat i ajuda humanitària amb Palestina que puguin sorgir de la societat civil o el consistori.

El portaveu del Comitè per la Pau, contra la Guerra i el Genocidi, Josep Antoni Pozo, ha denunciat que "estem davant d'un genocidi" perquè "el poble palestí està sent massacrat per l'estat genocida d'Israel". El sabadellenc ha afirmat que mocions com aquesta "serveixen i molt perquè recorden que no ens resignem".

El comitè reclama "reaccionar des de tots els àmbits" per aturar la guerra a Palestina, que ja ha provocat més de 50.000 morts, "una xifra que augmenta cada dia".