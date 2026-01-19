Sabadell vol fer un pas en el tractament de la depressió: "La teràpia electroconvulsiva és útil, però pot provocar pèrdues de memòria"

La
depressió és avui una de les principals causes de discapacitat al món i un dels grans reptes de la salut mental. Tot i que una part dels pacients milloren amb els tractaments habituals, aproximadament un 30% no respon de manera suficient als fàrmacs antidepressius. És el que els especialistes anomenen depressió resistent.
Per a aquests casos, la teràpia electroconvulsiva (TEC) continua sent una eina eficaç i àmpliament utilitzada. Ara, però, un estudi liderat des de Sabadell vol fer un pas més enllà: comprovar si la
ketamina pot substituir aquest mètode per aconseguir la mateixa eficàcia, però amb menys efectes secundaris en el pacient. “Tenim un grup de pacients que estan en TEC de manteniment, vol dir que tenen una depressió tan resistent que han de fer el tractament un cop al mes o cada dues o tres setmanes”, explica Verònica Gálvez, investigadora de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) , preguntada per la motivació de l’estudi. Com és la teràpia actual, la TEC?
La teràpia electroconvulsiva consisteix a aplicar una petita estimulació elèctrica al cervell mentre el pacient està adormit. “És una eina molt útil, però pot provocar efectes adversos, com
alteracions cognitives –sobretot en la memòria– i requereix anestèsia general”, afegeix.
Així, la investigació vol analitzar si la ketamina, podria substituir la TEC de manteniment en aquelles persones que fins ara depenen d’aquest tractament de manera indefinida. “La ketamina no requereix anestèsia general i habitualment la donem de manera
subcutània, com si fos insulina”, explica Gálvez. “En una hora i mitja el pacient pot marxar cap a casa”, afegeix. Segons la psiquiatra, el perfil d’efectes secundaris és més tolerable, especialment pel que fa a la memòria.
La depressió és la condició mental que més discapacitat genera
L’estudi tindrà una durada de
sis mesos. Durant aquest període, la meitat dels participants continuarà amb el tractament habitual amb TEC, mentre que l’altra meitat passarà a rebre tractament de manteniment amb ketamina. Paral·lelament, s’avaluaran altres variables rellevants, com la millora clínica, la qualitat de vida, la seguretat del tractament i els possibles efectes adversos. El Taulí lidera el projecte, amb altres hospitals
El projecte està liderat per
Verònica Gálvez —investigadora principal— i Diego Palao —coinvestigador principal— i compta amb la participació de Virginia Soria, Erika Martínez, Àlex Ferrer i Raquel Rodríguez, i d’un equip investigador de l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Hospital de Mataró. A més, ha estat seleccionat dins la convocatòria de Projectes de Recerca Clínica Independent 2025 de l’Institut de Salut Carlos III, convertint-se en el primer projecte de recerca de l’I3PT que obté aquest finançament, amb un import de 432.696 €.
L`equip que coordina la investigació a Sabadell
Segons dades del Parc Taulí, després de la pandèmia, els trastorns mentals més comuns
han augmentat prop d’un 25-27%, especialment els casos de depressió. I amb especial incidència en dones i joves. “Més persones afectades vol dir també més pacients que poden acabar sent resistents als tractamts”, adverteix Gálvez, per emfatitzar sobre la necessitat d’evolucionar amb els tractaments. El Servei de Salut Mental del Taulí atén de mitjana entre 3.000 i 4.000 casos de depressió cada any. Suposa aproximadament un terç de les més d’11.000 atencions que realitza el servei anualment.