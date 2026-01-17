La passada de Sant Antoni Abat prevista per aquest dissabte s’ha suspès a causa de les condicions meteorològiques adverses. Tot i que no s’ha concretat si es podrà recuperar en una altra data, les colles han mantingut alguns actes com la missa, la venda de pans beneïts i el vermut.
Presidents, joves i membres expliquen com han viscut un Sant Antoni diferent, marcat per la impossibilitat de sortir al carrer, i recorden moments emocionants amb les seves respectives colles.
Noemi Torras, presidenta de la Colla Nova
La presidenta de la Colla Nova remarca com la suspensió es va decidir a última hora, però de manera consensuada. “Al final s’ha cancel·lat, però s’ha parlat de fer-la un altre dia”, assegura. Tot i no sortir al carrer, la Colla Nova va mantenir part dels actes: “Hem fet l’esmorzar, la venda de pa, la missa i ara el vermut”. La benedicció prevista a la plaça del Taulí queda pendent fins al dia que es pugui fer la passada.
Torras forma part de la colla “des de sempre,” per tradició familiar. Fa quatre anys que n’és presidenta. Reconeix que el càrrec comporta molta feina: “És molt treball, molta responsabilitat, i aquestes setmanes són dures”. Destaca també la tasca que fan els membres i la junta. Per a tots la suspensió ha generat frustració després de tanta preparació: “Hem fet un treball que al final no s’ha pogut veure”. Tot i això, defensa que la decisió era necessària i remarca que “ho hem intentat fins a l’últim moment”.
Joan Fleca, veterà de la Colla Nova
Fleca és membre de la Colla Nova des que va néixer i recorda que el seu avi va ser un dels fundadors. “El dia que vaig néixer ja em van apuntar de soci”, explica. Relata que la colla va néixer arran d’un desacord per no suspendre una passada en un dia de mal temps com el d’aquest passat dissabte. “Van dir: si sortiu, us fem fora, i els joves van decidir crear la Colla Nova”. Sobre la passada, assegura que “encara no se sap quan es farà, s’està mirant”.
També recorda l’intent de reunificació de les dues colles fa uns quaranta anys: “Hi va haver gent que va plorar perquè no es va tirar endavant”. Per a ell, Sant Antoni forma part de la identitat de la ciutat.
Sílvia Casajoana, presidenta de la Colla Vella
Casajoana explica que la decisió de suspendre la passada es va prendre per previsió meteorològica i seguretat. “Esperem trobar un dia abans de la primavera o l’estiu per fer la passada”, tot i que admet que “ara mateix no hi ha data”. Aquesta és la segona cancel·lació durant el seu mandat, després de la COVID. “Durant guerres i altres períodes difícils, la festa mai s’havia aturat del tot. Sempre s’havien tret els animals al carrer”.
Sílvia també representa una nissaga profundament vinculada a la festa. “El meu besavi ja en formava part, després l’avi, el pare, jo… i ara també els meus fills”. Assegura que hi ha relleu generacional, almenys dins la junta.
Quan parla dels records, en destaca tres moments clau: “Quan ens reunim per anar a buscar la bandera; quan comença la passada; i al final del dia, quan tot està recollit i penses: ho hem tornat a fer”.
Berta Fité i Ivet Castilla, membres joves de la Colla Vella
La Berta i la Ivet expliquen que van viuren amb decepció la suspensió de la passada del 17 de gener. L’Ivet havia de ser l’abanderada de la bandera petita i la Berta, la cordonista de la bandera gran. "Ser bandera fa molta il·lusió" i "ser cordonista també, perquè acompanyes algú en un moment molt especial", expliquen.
Formen part de la colla des de ben petites i viuen Sant Antoni com una tradició familiar. També apunten una preocupació compartida: "Cada vegada hi ha menys joves, però s’intenta que hi hagi relleu". Tot i la suspensió, valoren haver pogut mantenir part de la celebració.