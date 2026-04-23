Quan viatjar no sempre vol dir haver de marxar lluny

Com explicar les vivències, les arrels familiars i la història viscuda a Sabadell a infants i adults? L’autora sabadellenca Nerea Pérez presenta La Paca i els misteris de la Malapell, el segon títol de la col·lecció Els Viatges de la Paca, un projecte que neix de la memòria personal, però que s’obre a Sabadell a través de la mirada curiosa d’un personatge molt especial.
La col·lecció parteix d’una idea aparentment senzilla, però carregada de sentit: viatjar no sempre vol dir anar lluny. A través de les aventures de la Paca —una gata real que ha format part de la família i que ara viu al Regne Unit— els contes proposen descobrir racons, històries i emocions que formen part del dia a dia, però que sovint passen desapercebuts. Aquesta mirada és el fil conductor d’un projecte que vol ser compartit entre infants i adults.
En el cas de Pérez, qui va viure durant 27 anys a Sabadell, el món narratiu té un origen ben personal. “Aquest projecte va néixer en ple postpart, quan buscàvem una manera propera i bonica d’explicar les nostres arrels a casa”, explica. La voluntat de transmetre a la seva filla la història familiar i el vincle amb Sabadell es converteix així en el motor de la col·lecció.
Aquesta caire personal no es queda, però, en l’àmbit privat. L’autora reivindica també el caràcter cultural i de proximitat del projecte.“Em motivava fer un projecte cultural de proximitat, sense editorial, fet en família. I que no fos només una història inventada: que les històries partissin de fets reals i després les convertíssim en conte”, assenyala.
La Paca i els misteris de la Malapell porta la protagonista a recórrer diversos espais de Sabadell, descobrint-hi curiositats i petites històries que connecten amb la memòria de la ciutat. És un conte pensat per als més petits, però que també interpel·len els adults, especialment aquells que reconeixen els carrers, els canvis i les vivències que s’hi amaguen.
Fidel a l’esperit de la col·lecció, el relat parteix d’un fet real: una escapada de la Paca des d’un tercer pis del carrer de Sant Quirze, durant la qual va desaparèixer unes hores abans de ser trobada. A partir d’aquesta anècdota, el llibre imagina les aventures que podria haver viscut, convertint una experiència quotidiana en una història plena de misteri i descobertes.