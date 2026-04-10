L’Escola Sant Nicolau de Sabadell celebra aquesta setmana el seu 70è aniversari amb dos dies d’actes que reuneixen famílies, alumnat, exalumnes, docents i autoritats. L’efemèride, que commemora set dècades de trajectòria educativa al carrer del Jardí, s’ha viscut ja amb un acte institucional multitudinari i continua aquesta tarda amb una jornada festiva oberta a tota la comunitat educativa.
L’aniversari s’ha dividit en dues grans cites. Ahir, dijous 9 d’abril, es va celebrar l’acte institucional, que va començar a dos quarts de nou amb parlaments i va culminar amb el concert Som horitzons, amb Roc Casagran, Laura Obradors i Francesc Membrives. Aquest divendres a la tarda, la celebració continua amb l’acte festiu, que inclou la inauguració de murals elaborats per l’alumnat, una xocolatada popular i el concert del grup Ambauka.
Durant l’acte institucional, que va aplegar unes 300 persones, la directora del centre, Núria Ribes, va fer un recorregut pels 70 anys de l’escola, recordant els seus orígens el 1955 i els valors fundacionals del projecte. “70 anys d’història d’una escola són 70 anys de vida que s’entrellacen pel camí”, va afirmar, lloant el valor de la continuïtat d’un projecte educatiu nascut de l’impuls de famílies sabadellenques que volien una escola “activa, laica, catalana i de mentalitat oberta i moderna”. Ribes també va destacar la capacitat de l’escola per adaptar-se als canvis: des de la digitalització fins a la pandèmia, passant per les reformes dels edificis i la innovació pedagògica. Per la seva banda, la directora territorial d’Educació al Vallès Occidental, Montserrat Capdevila, va pronunciar un discurs especialment personal, ja que va recordar la seva vinculació amb el centre. “Per a mi, això és tornar a casa”, va dir, tot reivindicant la importància del Sant Nicolau dins el sistema educatiu català.
Finalment, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va posar en valor la trajectòria del centre i el seu paper dins la ciutat. "Quan un projecte arriba fins aquí vol dir que s’han fet moltes coses bé”, va afirmar. Farrés va reivindicar també la funció social de l’educació i va interpel·lar l’alumnat a assumir un paper actiu en el futur: “No només siguin els millors en moltes coses, sinó ciutadans que facin una cosa meravellosa: canviar el món que tenim”.
