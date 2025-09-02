“El servei de Correus ja s’està recuperant a Sabadell”

“Sota control”. Tot i les queixes acumulades per retards en cartes i paquets durant l’estiu, el servei de Correus a Sabadell comença a recuperar la normalitat, asseguren fonts sindicals. Les incidències, que havien afectat diversos barris de la ciutat per manca de personal i sobrecàrrega de feina es van agreujar al juliol, però els mateixos treballadors que ho havien denunciat asseguren ara que la plantilla “ja s’ha recuperat al 80%” i que les entregues “estan sota control”.
Durant les darreres setmanes, però, diversos veïns de Sabadell han denunciat retards i incidències en el servei de Correus, especialment en la recepció de notificacions o paquets. “Estava esperant un paquet i m’han enviat dues notificacions, però a casa no havia arribat res. Ni rastre del carter ni cap comunicació a la bústia. Al final vaig haver d’anar a buscar-lo a l’oficina de Correus”, lamenta un dels usuaris afectats, del barri de Can Rull. També s’han assenyalat altres incidències en l’entrega de correspondència. “He hagut de pagar recàrrecs per endarreriments per cartes que mai he rebut, i no hi ha forma de demostrar-ho”, exposa un altre afectat del barri de la Creu Alta.
Una treva a l’agost
Durant el mes de juliol, Correus assenyalava que el servei funcionava amb normalitat mentre que treballadors i sindicats denunciaven la manca de personal i la sobrecàrrega de feina com a principals motius d’aquests problemes. No obstant això, fonts sindicals asseguren ara que la situació s’està normalitzant. “Ja hi ha una cobertura del 80%. S’han fet contractes durant l’agost i ha millorat el servei. A més, el ritme de feina també ha donat una petita treva, cosa que ha permès a les unitats de repartiment posar-se al dia”, afirma Miguel Ángel Peña, de CGT Correus.
A la Unitat de Repartiment 4 de Sabadell també corroboren la millora: “Tot està més regulat, malgrat que encara hi ha notificacions pendents. Amb més personal, podem assumir millor el ritme de feina”, exposa un treballador.
En mans del síndic
Tot i la recuperació, les queixes no han desaparegut del tot. El síndic de greuges de Sabadell confirma que continua rebent reclamacions: “Ens arriben queixes, però l’abast real és molt més gran. Hi ha gent que no protesta perquè encara no sap que tenia notificacions pendents. El problema principal l’hem detectat amb els paquets: hi ha persones que no els han rebut i han hagut d’anar a recollir-los a l’oficina”.
El síndic recorda que ja va traslladar el cas al Defensor del Pueblo, a Madrid, però que no es va donar una solució, en concloure’s que “tot estava bé”, malgrat les queixes dels usuaris.