La sabadellenca que ha fet la 'caminata con la Loba' en el penúltim concert de Shakira a Madrid: "Va ser molt emocionant"

La Shakira ha estat l'estrella indiscutible de l'últim mes a Madrid amb milers de seguidors omplint el Macondo Park, un espai adaptat per als concerts a l'Iberdrola Music, al barri de Villaverde, i convertit gairebé en un parc temàtic de devoció i admiració cap a la cantant colombiana. En total, tretze dates s'han celebrat a la capital estatal entre el 18 de setembre i el 12 d'octubre, quan es va fer el gran tancament a Espanya de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Un dels moments més virals de cada concert ha estat el 'Camina con la Loba', una desfilada juntament amb la Shakira, amb una vestimenta força estrambòtica i futurista, i que ha comptat de forma continuada amb la presència de celebritats de la talla de la Penélope Cruz, Chanel, Paula Echevarría, Mireia Belmonte o Sara Carbonero. Un espai reservat gairebé de forma exclusiva per a persones famoses i influencers, o això semblava. En la penúltima actuació la colombiana, el dia 11 d'octubre, la sabadellenca Sara Bello va ser una de les escollides per a formar part del recorregut fins a l'escenari.
"Fa unes setmanes vaig anar al concert i vaig veure que hi havia gent que caminava amb la Shakira fins a l'escenari. Em va semblar molt divertit i volia fer-ho jo també. Vaig participar en molts concursos, però no vaig guanyar cap. Jo tinc un compte d'Instagram en què penjo recomanacions gastronòmiques i de viatges i tinc alguns milers de seguidors. Vaig decidir aprofitar aquest aparador per començar a fer vídeos sobre Macondo Park i, la veritat, es van fer prou virals. Molta gent em preguntava també per privat i al final els vaig demanar que mencionessin el compte de l'equip de la Shakira. Vaig fer vídeos explicant per què creia que em mereixia caminar amb ella i vaig aconseguir que em contactessin. Va ser molt emocionant", explica.
'Auuu! La manada llamando a Sara', aquest va ser el missatge que va rebre la sabadellenca, amb la invitació per a assistir en la data que li anés millor. Bello i la seva mare Mari Llum Serrano van assistir al concert del dia 11 d'octubre i van poder viure una experiència que no oblidaran mai. "La meva mare havia sortit també en algun vídeo i és qui més es mereixia viure aquesta experiència amb mi. Sí que només em van deixar caminar a mi, tot i que ho vaig demanar, però va ser increïble. Un premi a la perseverança, realment", assegura entre riures.
Com a curiositat, l'endemà, en l'últim concert a Madrid de la gira, també va 'caminar amb la lloba' una altra sabadellenca, la Laura Escanes, que casualment va tenir com a professora d'anglès a la Mari Llum Serrano, mare de la Sara, a l'Escola Sagrada Família. Al final, tot queda a casa.