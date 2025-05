Una onada de públic inunda la Faràndula el primer cap de setmana de La Sireneta

Estrena en majúscules. La nova producció de la Joventut de la Faràndula, La Sireneta, va encetar funcions aquest cap de setmana amb la platea i el balcó farcits de gom a gom. De fet, dissabte va aconseguir exhaurir totes les localitats i diumenge pràcticament també. Un públic desfermat no va parar d'aplaudir la setantena d'actors i actrius que donen vida al fons marí i al món terrestre de l'espectacle.

La proposta, escrita i dirigida per Salvador Peig i Maria Pla, ens presenta la història de la Sireneta, una jove sirena amb una veu captivadora que s’endinsa en una travessia per descobrir nous mons i viure aventures fora del mar. Fascinada pels humans i la vida a la superfície, en una de les seves escapades coneix el príncep Èric, a qui rescata d’un naufragi. Però el que realment la mou no és l’amor, sinó el desig imparable de viure aventures, navegar per oceans desconeguts i descobrir nous horitzons al costat del príncep. Per fer realitat aquest somni, decideix fer un pacte amb la poderosa Úrsula, renunciant a la seva veu a canvi d’aconseguir cames humanes.

L’espectacle compta amb una banda sonora integrada per deu temes originals de Xasqui Ten, sumats a les coreografies marca de Montse Argemí. Dos noms de garantia. El vestuari i el maquillatge, dissenyats per Elisa Boada, Muntsa Costa, Anna Oller i Berta Corbera, desprenen exuberància, sobretot en la posada en escena d'alguns dels personatges marins. Finalment, l'escenografia conceptual de Francesc Bonsfills aconsegueix traslladar l'acció amb facilitat del fons del mar al món exterior, un dels reptes més grans d'aquest títol.

El repartiment l’encapçalen Emma Saura com a Sireneta, Sergi Gonzàlez com a príncep Èric, Cristina Barbero en el paper d’Úrsula i Joan B. Torrella donant vida al cranc Sebastià. La gavina Scuttle interpretada per Xavi Salavert, el Rei Tritó de Manel Dalmases o el Cuiner de Llorenç Costa completen un elenc que ha aconseguit revolucionar el teatre municipal en el cap de setmana de la seva estrena. L'obra encara es podrà veure els propers 24, 25 i 31 de maig i 1 de juny, a les 18 h de la tarda.

La Sireneta, de Joventut de la Faràndula

