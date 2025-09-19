Èxit de convocatòria i de recaptació al 9è Sopar Solidari d'Atendis

La Fundació Atendis, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a persones amb discapacitat intel·lectual, va celebrar aquest dijous 18 de setembre la seva novena edició del seu Sopar Solidari, una cita consolidada al seu calendari que enguany ha reunit prop de 200 persones al Club Tennis Sabadell, amb el suport del Restaurant Cooper, que va elaborar un menú molt especial per a l’ocasió.
L’objectiu principal de la trobada va ser recaptar fons per al projecte “Renovem-nos”, destinat a millorar l’equipament tècnic dels sis centres que gestiona la mateixa fundació i a impulsar activitats que beneficiïn directament els usuaris. El sopar va permetre crear un espai de trobada entre familiars, professionals del sector, representants d’entitats i institucions, membres del teixit empresarial i comercial de la ciutat, i regidors i regidores del govern municipal. Tots ells van compartir una vetllada marcada per la solidaritat, la implicació comunitària i el compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i van recaptar un total de 5.120 €. més de 5.000 euros
Un any més, els mateixos usuaris que reben l'ajuda dels serveis d'Atendis van participar activament de l'activitat, refermant la idea de posar les persones al centre i reforçant la raó de ser de l'entitat: van fer d'amfitrions, rebent els convidats, i, a més, els assistents van rebre un obsequi elaborat manualment per les persones ateses per la fundació.
El president de la fundació, Josep Manel Suàrez, va destacar durant la seva intervenció la importància de la col·laboració ciutadana, les organitzacions, entitats, comerços i el teixit empresarial de la ciutat per garantir una atenció de qualitat i adaptada a les necessitats reals. “Les entitats sense ànim de lucre, com la nostra, tenim fixat al nostre ADN la forma més pura de l’atenció a les persones amb discapacitat”, va declarar.
A la seva intervenció també va voler fer esment sobre el treball reivindicatiu que es du a terme amb la Generalitat per a aconseguir una justa equiparació salarial dels professionals del sector de l’atenció a les persones amb discapacitat comparativament amb sectors professionals amb tasques similars, com ara el de la Sanitat.
Les aportacions al 9è Sopar Solidari en format de “Fila 0” es mantindran obertes durant la resta del mes de setembre, podent fer les aportacions al número de compte ES89 0081 0900 8900 0520 1727 o través de Bizum amb el codi 01270.