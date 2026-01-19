ARA A PORTADA

Sabadell

Incertesa pel soroll de fortes detonacions de matinada a Sabadell

Els veïns han percebut almenys tres espetecs seguits passada la mitjanit

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 14:05

Els veïns del sud de Sabadell, concretament, a la zona del barri de Campoamor, han viscut una matinada de diumenge a dilluns especialment moguda. Segons han alertat diversos residents, cap a la una es van sentir forts espetecs que fins i tot van despertar els membres d'algunes llars. "Es van sentir tres o quatre sons molt estridents. Com si es tractés de trets d'una pistola, però no es va sentir cap crit ni es va veure cap fum", sostenen els testimonis. Un dels indrets on s'ha percebut és la plaça de Vicens i Vives.

Fonts policials consultades pel Diari apunten que són coneixedors d'aquest avís per part de la ciutadania, malgrat que no hi ha cap denúncia presentada. El cas no ha escalat fins als Mossos d'Esquadra, que no tenen constància dels fets. De moment, els veïns han contactat amb la unitat específica per transmetre el neguit arran del desconcertant soroll i es farà seguiment del cas per si hi ha possibles novetats que confirmin l'origen. En principi, es descarta un tiroteig. Una de les hipòtesis és que es pugui tractar de la detonació de petards per la victòria del Senegal a la Copa d'Àfrica de futbol. Extrem que no està confirmat. Mentrestant, els residents recuperen la normalitat després d'una nit en què alguns no han vist com s'alterava el seu descans pels enigmàtics espetecs continuats.

