Suspesa la passada de Sant Antoni de Sabadell per la previsió de pluja

La passada de Sant Antoni Abat, prevista per aquest dissabte dia 17 de gener de 2026, queda suspesa a causa de les condicions meteorològiques adverses que es preveuen. Així ho han anunciat la Colla Nova i la Colla Vella, organitzadores de la celebració, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell. Les condicions de pluja intensa i vent fort previstes durant aquest cap de setmana no garanteixen la seguretat de participants, animals, entitats i públic assistent. Per aquest motiu, i seguint les recomanacions dels serveis tècnics i de protecció civil, les tres institucions han acordat cancel·lar tots els actes que tinguin lloc a la via pública.
Tal com asseguren les organitzacions en el mateix comunicat, "aquesta decisió té un caràcter extraordinari, ja que la passada no s’ha suspès mai en els darrers 160 anys, excepte durant el període de restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19". Així, és la primera vegada que no es pot celebrar per motius meteorològics. Tot i la suspensió dels actes a l’aire lliure, les entitats organitzadores mantindran diverses activitats dins el programa previst, sempre que les condicions ho permetin i d’acord amb l’aforament i l’organització de cada espai.
Quines activitats es mantenen?
Per una banda, la Colla Nova durà a terme el repartiment de la tradicional coca a l’edifici de Sabadell cultura, des de les 9 h fins a les 10:30 h; es vendrà el pa beneït a l’Església de la Puríssima Concepció des de les 11 h fins a les 12 h; a les 11 h se celebrarà una missa a l’Església de la Puríssima Concepció, i, finalment, a les 12:30 h se celebrarà el vermut a la Societat Coral “Casinet”. Per altra banda, la Colla Vella celebrarà la venda de pa beneït a la rectoria de Sant Fèlix, al carrer de la Rosa, a les 11 h; se celebrarà una missa a Sant Fèlix a les 11:30 h i es tancarà el matí amb un vermut a l'Hotel Urpí, amb la repartició del pa i la coca als Socis i Sòcies a les 13 h.