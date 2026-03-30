Sabadell

Tall temporal a un nou tram de la ronda de Collsalarca a partir del 7 d'abril

Es preveu que les intervencions durin unes cinc setmanes

  • Obres a la ronda de Collsalarca -
Publicat el 30 de març de 2026 a les 10:06
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 10:09

La ronda de Collsalarca quedarà tallada aviat per les obres del tram comprès entre el carrer de la Llanera i el carrer de Lluçanès i de les Corones. Tal com informen des de l'Ajuntament de Sabadell, des del pròxim dimarts 7 d'abril fins a mitjan maig, unes cinc setmanes, aproximadament, la via quedarà tallada al trànsit. Per aquest motiu, dues línies d'autobús quedaran fora de servei i s'ha establert un itinerari alternatiu com a solució per poder travessar la via tallada. Les línies L80 i F3 en sentit de plaça de Picasso i la Romànica es desviaran per l'avinguda de Matadepera, la plaça d'Espanya i l'avinguda de l'Alcalde Moix. Pels vehicles privats, també hi ha indicat un trajecte alternatiu. 

 

