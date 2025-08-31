L’acadèmia Tatami Sabadell s’expandeix al centre amb un nou espai

Els curiosos que aquests dies passen pel carrer del Sol, a tocar de la Rambla, hauran vist la reforma d’un local que ja té nom propi: Tatami Sabadell. Es tracta d'una reconeguda acadèmia d'arts marcials sabadellenca que després d'una dècada al carrer Ferran Casablancas, enceta ara una nova etapa al número 141 del carrer del Sol.
“El canvi era necessari”, explica el director del club, Xavi Alberich. El motiu principal ha estat l’espai: “passem d’uns 80 metres quadrats a més de 200 m², cosa que ens permet oferir classes simultànies i disciplines diferents en els mateixos horaris”.
El trasllat respon també a la voluntat d’implicar-se més en el barri i donar resposta a necessitats que quedaven pendents en el local anterior. Alberich subratlla que “volíem fer una acadèmia d’arts marcials al centre de Sabadell perquè realment n’hi havia poques a la zona”.
El nou Tatami es presenta com un espai obert a tothom, sense limitacions d’edat ni experiència. “Les primeres franges de la tarda les dediquem als nens, perquè són el present i el futur de les arts marcials”, comenta Alberich. A partir d’aquí, el missatge és clar: “no hi ha cap tipus de públic exclòs, volem eliminar els tabús de les arts marcials”.
Més enllà de l’entrenament, l’acadèmia vol posar el respecte al centre del seu projecte. Alberich remarca que aquesta és una part fonamental de la filosofia Tatami Sabadell.
De cara al futur, el club ja prepara noves línies de treball, com les classes de defensa personal femenina, i vol consolidar la col·laboració amb escoles i altres clubs. També es plantegen iniciatives socials per apropar les arts marcials a infants amb dificultats.
L’obertura oficial del nou espai és aquest dilluns 1 de setembre, tot i que la vertadera celebració tindrà lloc a finals de mes, quan esperen comptar amb la màxima presència dels socis i la comunitat.