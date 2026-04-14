Sabadell

Quadruplica per quatre la taxa d'alcoholèmia permesa al volant al passeig de Can Feu

Els fets van tenir lloc dilluns passat a la nit

  Un control policial a Sabadell
Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 11:33

La Policia Municipal de Sabadell va instruir diligències judicials al conductor d'un vehicle que va multiplicar per quatre la taxa màxima d'alcohol permesa al volant. Segons informen des del cos, a les 21:47 h de dilluns passat, 13 d'abril, al passeig de Can Feu, es va fer la prova a un vehicle que conduïa de manera visiblement erràtica. En realitzar-li la prova orientativa, va donar un resultat positiu d'1,03 mg/l, mentre que el màxim permès és de 0,25 mg/l. Segons les darreres dades que recull la memòria de la Policia Municipal, del 2024, aquell any es van dur a terme 732 sancions administratives i 295 multes penals al volant, totes relacionades amb el consum d'alcohol i drogues. 

