Tinc la solució per a la Renfe

L’any 2003 es va començar a parlar del traspàs de Rodalies a la Generalitat en el marc del debat sobre el nou Estatut. Van crear ADIF i quan es va plantejar traspassar Rodalies no quedava res. El conseller Josep Rull va exclamar: “Volem les vies, les catenàries, els trens, les estacions!” Va ser un truc com del Mago Pop. El que és més al·lucinant de tot és que Renfe i ADIF es foten les culpes els uns als altres, com si no fossin empreses públiques controlades pel govern de l’Estat.
Ara, vint anys després, s’acorda el traspàs de Rodalies i quan els maquinistes madrilenys aixequen la veu per defensar els seus privilegis, l’Estat aprofita per tirar enrere. Manen més els maquinistes que el Parlament de Catalunya. La raó del caos actual és que l’Estat espanyol va creure que Catalunya s’independitzaria, i per això des de fa vint anys no inverteixen res de res. Fins i tot Pedro Sánchez ha preferit invertir més a la Comunitat de Madrid d’Isabel Díaz Ayuso que a Catalunya amb Salvador Illa. Mentre aquí el percentatge d’execució de les obres pressupostades és patètic, a Madrid és de més del 100%. No entenc doncs que Pedro Sánchez, a qui el PP vol a la presó juntament amb la seva dona, prefereixi invertir allí que aquí.
L’Estat va creure que estaven a punt de proclamar-nos independents molt més que la major part d’independentistes. I hi va actuar amb conseqüència, i ens va tractar com una colònia. Quan el govern de l’Estat va fer el transport de Renfe gratuït, pensava que era per apaivagar el cabreig dels usuaris. Doncs no, tal com el van posar, el van treure i ara ens tornen a fer pagar per uns viatges que són al·lucinants. Hi ha dies sense trens, la major part dels dies diuen pels altaveus que els retards són de 20 minuts, un anunci en si mateix idiota perquè si hi ha trens cada vint minuts, en realitat agafaríem el següent sense adonar-nos-en. Al centre de control deuen partir-se de riure amb aquest tipus d’anuncis per a ximples, és a dir, per a catalans. A més, el que diuen les pantalles de les estacions sobre els minuts que falten per arribar un tren no té res a veure amb el que diu l’app de Renfe, i no és el mateix que diu els rètols de l’andana i no té res a veure amb quan arribarà realment el tren. No sé si creure’m el que m’ha dit una persona generalment ben informada, però es veu que en algunes oficines de Rodalies hi ha persones contractades per Renfe, altres per Adif i unes altres per empreses subcontractades. I que no es parlen.
Óscar Puente, el ministre de Transports, va arribar a dir: “Tenemos el mejor transporte público del mundo”. No és broma. El problema és que el 90% de la inversió en trens a Espanya ha anat a parar al 5% de població que agafa l’AVE. I ara, com si no haguéssim après d’aquesta disbauxa que explica el nyap de Rodalies, Puente diu que vol modernitzar l’AVE. És que... Bé, ara desdoblen la línia que va de Parets a la Garriga. Un any i mig col·lapsat. Durarà fins al gener del 2027. Però després quedarà la part més difícil: el desdoblament entre la Garriga i Vic. O sigui, que em convertiré amb cendres escampades per la Mola (traspassaré) i no hauré vist el desdoblament sencer fins a Vic.
Paradoxalment, la gent de la Garriga em diuen que estan encantats. Resulta que amb els autobusos directes a Barcelona ara van més ràpids que mai. O sigui que el millor que pot fer Óscar Puente és que converteixi Renfe/Adif en una empresa d’autobusos públics. Anirem més ràpids i sense tants maldecaps.