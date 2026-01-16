ARA A PORTADA

Naima, denunciant per violència de gènere: “He acabat dormint a les platges”

La dona ha organitzat una manifestació a les portes dels jutjats de Sabadell per reclamar "auxili judicial"

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 10:38

La Naima Touijri relata una de les històries de presumpta violència masclista més crues conegudes a Sabadell: obligada a avortar en diferents ocasions, apartada de les seves filles i sense dents a causa dels maltractaments habituals, va acabar portant el seu cas als tribunals i dormint a les platges de Catalunya, vivint de la caritat de gent i entitats. Va denunciar el seu presumpte agressor l’any 2014. El 2016 ja tenia una sentència de divorci amb algunes condicions que “mai no s’has executat”, assegura: malgrat que el seu exmarit –una persona “amb prou recursos econòmics”— li havia de passar una pensió de 1.500 euros mensuals, “mai no ho ha fet”.

També està a l’espera d’un judici per maltractaments que encara no s’ha celebrat. És per això que ha convocat una manifestació el 29 de gener a les 11 h a les portes dels Jutjats de Sabadell: “Només demano auxili judicial, que la justícia es prengui seriosament el meu cas”, exposa la Naima. “Sento que no s’ha fet res per mi”, lamenta.

Ella va portar fa anys el seu cas al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Sabadell (SIAD), on ha estat vinculada i assegura que ha estat molt ben atesa i reconeix el paper d’aquest servei. Es tracta d’un servei d’informació, assessorament i acompanyament amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la vida laboral, social, personal i familiar, especialment les que pateixen situacions de violència.

