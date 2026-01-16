ARA A PORTADA
VIDEO | Tanca una de les botigues de la pastisseria Sant Marc per la "competència ferotge" Marta Ordóñez
Sabadell posarà pisos socials a la venda i farà pagar més IBI als habitatges buits Albert Acín Serra
Ita Sabadell obre un nou centre: "Respon al notable augment de la demanda d'atenció psicològica" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Naima, denunciant per violència de gènere: “He acabat dormint a les platges”
La dona ha organitzat una manifestació a les portes dels jutjats de Sabadell per reclamar "auxili judicial"