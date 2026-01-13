ARA A PORTADA

Sabadell

Tres detinguts després d'un tiroteig de matinada a l'exterior d'un bar de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran dels fets

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 16:56
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 17:07

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran d'un tiroteig que va tenir lloc a Sabadell el cap de setmana passat. Els fets van passar cap a les dues de la matinada del diumenge al voltant d'un bar del barri de la Planada, al carrer de les Magnòlies. Tal com ha avançat ElCaso i ha pogut confirmar el Diari, hi ha tres persones detingudes de 33, 36 i 52 anys, segons han detallat fonts policials a aquest mitjà. 

L'enfrontament es va produir entre dos grups que es coneixien. Un d'ells va sortir de l'establiment i, poc després, en marxar la resta de membres del local, van ser disparats des d'un cotxe. Segons el citat mitjà, s'hauria produït una baralla a l'interior que va acabar a trets a fora. Afortunadament, sense causar ferits de bala, malgrat que sí que consten lesions fruit de la discussió prèvia. Quan van arribar els agents dels Mossos d'Esquadra, van poder identificar els suposats autors dels trets a la zona i van ser detinguts. La unitat de la policia catalana treballa ara per esclarir les causes i motivacions del succés. No ha transcendit que s'hagi identificat l'arma utilitzada en l'incident. 

