"No vull que el meu fill es quedi a casa perquè hi ha impediments d'accessibilitat a tot arreu" Jan Cañadell Puigmartí
Què ha fet l’Ajuntament de Sabadell fins ara en matèria d’inclusivitat i accessibilitat? Jan Cañadell Puigmartí
Sabadell, entre les tres ciutats catalanes on més han actuat els Bombers de la Generalitat durant el 2025 Jan Cañadell Puigmartí
La Crida acusa els Mossos de connivència en l'acte ultra a Sentmenat: "Calen explicacions de la consellera Parlon" Marc Béjar Permanyer
Tres detinguts després d'un tiroteig de matinada a l'exterior d'un bar de Sabadell
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran dels fets