Sabadell

El Torrent de Colobrers, tancat per tasques de manteniment

Els treballs es duran a terme entre el 6 i el 8 d'octubre

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:27

El Servei de Transició Ecològica ha comunicat que per tasques de manteniment, el Torrent de Colobrers estarà tancat la pròxima setmana, del 6 al 8 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquests dies es realitzaran tasques de manteniment i millora de les passeres de fusta que travessen el torrent.

Per aquest motiu, els dos accessos al torrent estaran tancats per facilitar la feina dels equips que hi treballin. El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell ha demanat compartir aquest tancament amb la comunitat educativa per difondre la informació i evitar que hi hagi moviments en la zona durant aquest període. 

El Torrent de Colobrers és un dels espais més valorats del rodal sabadellenc i un punt de trobada i visita de joves i veterans cada dia.

