Més trànsit que mai a la DGT per fer pràctiques de conduir a Sabadell: "Aquest sistema no funciona!"

"Fa gairebé mig any que espero per fer pràctiques de conduir", exposa la Carla Pérez, alumna d'una autoescola de Sabadell. La seva situació no és un cas aïllat entre els qui es troben en el procés d'obtenir un permís de circulació, sinó que és un problema que fa anys que va arribar a Sabadell i s'ha anat agreujant amb el temps. "Actualment, hi ha més d'11.500 proves pendents de fer a Sabadell de la Direcció General de Trànsit (DGT): 9.952 de cotxe, 651 de moto i 543 de vehicles pesants", indica Perfecto de Arribas, director de les autoescoles Perfecto i vicepresident de la Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB).
La xifra, el maig passat, es trobava en els 9.511 alumnes esperant; és a dir, gairebé 2.000 alumnes més en deu mesos. "El 2018 cada examinador feia 15 proves diàries de mitjana a Sabadell i ara, deu. Amb la pandèmia tot va empitjorar molt perquè a causa de vagues i reivindicacions del sector es van reajustar els volums de feina i mai s'ha reposat aquell desajustament", agrega.
"El problema és que el sistema està dissenyat per 40 milions de persones i ja freguem els 50, a tot Espanya"
De Arribas assegura que la bossa s'hauria de reduir fins a les 7.000 proves pendents, per anar bé, però la manca d'examinadors no ho permet: "Si no hi ha un increment del nombre d'exàmens no avançarem mai, perquè cada vegada que alliberem una plaça s'omple automàticament amb algú que fa temps que l'espera", diu. Ara mateix, la capacitat d'examen que hi ha a la ciutat és de 1.070 proves cada cicle –de vuit dies hàbils cadascun– i hi ha una mitjana d'entre 13 i 14 examinadors diaris a Sabadell. Això vol dir que amb aquesta quantitat es poden assumir les deu proves programades per cadascun, però si la xifra d'examinadors de la DGT a la ciutat incrementés fins als 16 de mitjana, aproximadament, una dada "realista i possible", segons De Arribas. La millora permetria alliberar 240 alumnes més per cadascun dels gairebé 30 cicles que hi ha, una quantitat molt elevada al cap de l'any. "El problema és que el sistema està dissenyat per 40 milions de persones i ja freguem els 50, a tot Espanya", subratlla.
La manca d'estabilitat, el principal problema
"Hi ha incertesa setmana rere setmana, amb les pràctiques i els exàmens. Planificar-se és molt difícil", denuncia la propietària de l'Autoescola del Centre. El sistema d’accés a examen està marcat per la "poca estabilitat". Les autoescoles depenen completament de les places que assigna la DGT en cada cicle, que varien constantment i es comuniquen "amb poc marge". Això fa que, tot i tenir alumnes preparats, no es pugui garantir quan podran examinar-se, ja que el nombre de places depèn factors canviants com la disponibilitat d’examinadors.
A més, com diu de Arribas, cal tenir en compte que per Nadal, Setmana Santa o a l'estiu "es torna a aturar tot i la bossa d'exàmens pendents creix de nou": "També cal afegir-hi els seus dies personals o les baixes, que també fan créixer la quantitat de gent esperant", agrega. Amb tot, a Sabadell, el temps d'espera a les autoescoles oscil·la entre els tres i els sis mesos, de mitjana.
"Amb el model que proposem, esperar és més barat, però pagar és més ràpid i alliberaria molta cua"
Des de la FAB han proposat diverses vegades a la DGT instaurar un model publicoprivat que ajudi a compensar el temps d'espera: "A Portugal, per exemple, fan servir un model mixt que permet ajustar la quantitat d'examinadors privats quan hi ha un increment de les llistes del sector públic. Esperar és més barat, però pagar és més ràpid i alliberaria molta cua", explica Perfecto de Arribas. "El model públic funcionaria a la perfecció amb més recursos, però com que anem tan justets és impossible assolir-ho", exposa.
Des de les autoescoles, però, demanen que se solucioni el problema tan aviat com es pugui: "Ens és igual com, però necessitem més examinadors", assegura l'Ester Solé, gerent de l’autoescola Gresol. "No podem portar a examen tota la gent que voldríem. No podem buidar els alumnes perquè es van acumulant", denuncien des de l'autoescola Platinum.
"S'han previst places noves. Sembla que cap al juny o el juliol arribaran dos examinadors nous fixos a Sabadell, però fins que no els veiem no ho celebrarem", explica Perfecto de Arribas. Amb això, s'hauria de cobrir part de les necessitats del sector just abans que arribin les vacances d'estiu i es preveu que de cara a final d'any hi hagi un número "decent" d'examinadors, afegeix.
La DGT es defensa
L'entitat responsable de la gestió de les proves de conduir assegura que en els darrers anys ha impulsat "diverses mesures per reforçar la plantilla d’examinadors" i adaptar-la a l’augment de la demanda, amb convocatòries anuals des del 2018 i noves incorporacions a Catalunya, així com reforços puntuals amb personal itinerant, interins i hores extres. L’organisme afirma que actualment té coberta el 97% de la plantilla i que preveu ampliar-la amb noves places en els pròxims anys.
Alhora, matisa que la denominada “bossa d’espera” no correspon exclusivament a alumnes preparats per examinar-se, sinó que inclou totes les persones que han aprovat la teòrica en els darrers dos anys. En aquest sentit, apunta que factors com el "ritme de formació" dels alumnes o l’elevat percentatge de suspensos també influeixen en els temps d’espera. Tot i això, la DGT reconeix una certa "desviació" en el nombre d’examinadors per població respecte a altres països i defensa que està treballant per millorar la capacitat i l’eficiència del sistema.