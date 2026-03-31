Com afecta l'increment del cost del carburant a les autoescoles de Sabadell?

L’encariment del cost de la vida es fa notar cada vegada més a tots els sectors de Sabadell i hi ha autoescoles que han hagut de prendre una decisió al respecte per poder obtenir més beneficis de les pràctiques de conduir dels seus alumnes. A banda d’això, l’increment del preu del carburant, derivat de l’esclat del conflicte a l’Orient Mitjà, ha tingut un impacte directe a algunes autoescoles de Sabadell, que han apujat el preu de les classes de conduir. D’una consulta feta a 13 centres sabadellencs, tres han incrementat el preu (entre 60 cèntims i més d’un euro i mig), set han confessat que “encara” no ho han fet, tot i estar-s’ho plantejant, i la resta no ho han apujat i no fan referència a la intenció d’aplicar el canvi, de moment. A Sabadell, la mitjana actual de les pràctiques d’una hora ronda els 45 euros cadascuna, mentre que a les classes de 45 minuts, el preu mitjà se situa al voltant dels 39,50 euros.
El govern espanyol va reduir el percentatge de l’IVA del 21% al 10% als hidrocarburs per fer front als efectes del conflicte a l’Orient Mitjà, però a les autoescoles els afecta diferents que a la resta de ciutadania: “Nosaltres al final de l’exercici recuperem l’IVA. Per tant, paguem el cost sense l’impost sempre. Si el cost del combustible puja i l’Estat cobreix part de l’IVA no té cap efecte sobre nosaltres”, explica Perfecto de Arribas, director de les autoescoles Perfecto i vicepresident de la Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB). De mitjana, segons dades de Facua, el preu de la gasolina a la capital vallesana el 27 de març era d’1,565 euros per cada litre, amb la reducció de l’IVA al 10%. El preu del dièsel era superior: divendres, es trobava a 1,745 euros, de mitjana. “No ho hem d’apujar per gust, sinó perquè o ho cobreix el client o ho cobreix l’empresa”, diu una de les propietàries. “Hi ha molta gent que ho entén, però hi ha clients que no”, afegeix.
“Hi ha poc marge”
“Cada vegada és més difícil treure un marge de les classes amb els preus de fa un temps. Després d’estudiar-ho, hem cregut necessari apujar-les 60 cèntims per poder fer front a l’encariment del combustible”, assegurava Perfecto de Arribas. “Tot i això, ho hem aplicat als contractes nous, i no als que ja estaven matriculats al nostre centre”, aclareix. Altres autoescoles que no han aplicat l’increment, en canvi, asseguren que s’ho estan plantejant “seriosament” perquè entri en vigor “aviat”: “Hi ha un moment que si tot puja i ens quedem amb els mateixos preus que fa un any no obtenim gaire benefici”, explica la gerent d’una de les autoescoles, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat.
Apujar preus, però, no agrada als directors i directores de les diverses empreses del sector: “Realment sap molt greu incrementar el preu de la pràctica, però si el carburant continua a aquest preu ens ho haurem de plantejar aviat. De moment, però, aguantem”, explica una treballadora d’una autoescola del Nord. Alguna autoescola ja ha hagut de fer un increment en els darrers mesos per l’encariment de la vida, en general, però no descarten haver-ho de tornar a fer si la situació no es “relaxa”: “Ja ho vam apujar al gener, i estem valorant fer un nou augment perquè entri en vigor aviat”, explica la propietària d’una de les autoescoles del Centre. “En el nostre cas, ho vam encarir a mitjan març, però feia molts mesos que no ho fèiem. És una cosa molt personal de cada autoescola i, com que hi ha lliure mercat, cada centre s’ho pot gestionar com vol”, tanca la cap d’una autoescola del Centre.