Apareixen porcs senglars passejant pel Centre de Sabadell el mateix dia que es registra el primer positiu per pesta porcina africana (PPA) a la ciutat. Dijous a la nit es van veure exemplars d'aquests porcins a la plaça de Dolors Miralles, just davant de l'Escola Sant Nicolau, i alguns sabadellencs van ser sorpresos pels animals. El vídeo mostra els exemplars travessant el carrer de Turull, en direcció cap al carrer del Jardí, i ha generat curiositat entre els que els van veure. Al carrer de les Tres Creus, a pocs metres de la zona on es va enregistrar el vídeo, alguns veïns també van alertar a través de les xarxes socials de la seva presència. En els darrers mesos, s'han trobat porcs senglars a zones urbanes de diversos punts de Sabadell.
El succés coincideix amb un petit repunt dels casos de PPA a Catalunya, concretament a la zona d'alt risc. Tal com van informar des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, aquest dijous es van detectar cinc casos nous: a Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. Amb aquests darrers exemplars infectats, ja s'han detectat 232 positius en total al conjunt del territori.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, recorden que la Policia Municipal és l'òrgan intermediari amb els agents rurals per controlar la presència dels animals a la ciutat i assegurar la zona al seu voltant, en cas que sigui necessari. A part, subratllent que si entren a la ciutat és, sovint, perquè hi troben menjar. Per aquest motiu volen fer una crida al civisme perquè no es deixin escombraries, deixalles ni restes de menjar a fora dels contenidors. En cas de detectar la presència d’aquests animals, es recomana avisar la Policia Municipal o els Agents Rurals.