El TSJC demana 12 anys de presó a un home de Sabadell per un delicte d'agressió sexual

Els fets van ocórrer el 2021 i el judici tindrà lloc el pròxim dijous 18 de setembre

Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 16:22

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà dijous vinent, dia 18 de setembre, a les 10 h, un home acusat d'un delicte d'agressió sexual a Sabadell. Els fets van ocórrer l'any 2021 i el fiscal de l'Audiència Provincial de Barcelona demana una pena de 12 anys de presó per l'acusat. Segons fonts oficials del mateix TSJC, l'home va convèncer la víctima d'acompanyar-lo a casa seva "a buscar una jaqueta" i, en aquest moment, la va agafar amb força, li va treure la roba i la va agredir sexualment a l'interior del seu mateix domicili. 

Les agressions sexuals amb penetració estan penades en el Codi Penal des dels quatre fins als 12 anys. Així, segons la pena que demana el fiscal, l'home va violar la noia amb l'agreujant de fer-ho amb violència o intimidació, cosa que augmenta els anys mínims de presó dels quatre als sis anys. Aquest fet se suma al judici que se celebrarà el dia abans, dimecres 17 de setembre, al mateix lloc, en el qual es jutjarà un home acusat d'agredir sexualment, maltractar i segrestar la seva parella, també a Sabadell. 

