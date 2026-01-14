L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha presentat la T-social, una targeta de transport que unifica els títols de tarifació de diferents municipis de les comarques de Barcelona. És a dir, que hi haurà una única targeta per a tots els municipis implicats en el projecte. El projecte beneficiarà unes 70.000 persones de 21 localitats, entre les quals hi ha Sabadell. Un cop s'hagin fet les proves corresponents, que durarà uns mesos, es preveu que la nova targeta pugui entrar en funcionament al llarg del darrer trimestre d'aquest mateix any. El nou títol està pensat per beneficiar persones grans o amb diversitat funcional –i els seus acompanyants–, i serà un complement de la T-Mobilitat.
Amb l'arribada d'aquesta nova targeta, els ciutadans podran tenir en una sola targeta les bonificacions que els siguin atorgades pel seu ajuntament i es pugui aplicar en els viatges que faci a partir de la integració de dades dels diferents municipis. "Amb una sola targeta, les persones amb bonificacions tindrà tots els beneficis, sense embolics de targetes que pots tenir avui", ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'AMTU, Mar Molina. La seva implantació permetrà als ajuntaments tenir dades de demanda real per ajustar els serveis i les línies de transport urbà. La nova targeta s'incorpora als sistemes de validació sense contacte, un pas més per avançar en la substitució dels títols amb banda magnètica, la "digitalització" dels processos i la simplificació dels tràmits administratius.
A quins municipis afecta el problema i quan entra en funcionament?
Aquest primer trimestre de 2026 es durà a terme la signatura dels convenis entre l'AMTU i els 21 ajuntaments adherits. Els municipis afectats són Sabadell, Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès, Igualada, Vic, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Martorell, Vallirana, Mollet del Vallès, Calldetenes, Sitges, Sant Sadurní d'Anoia, Cabrera de Mar, Vilanova i la Geltrú, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès. Després d'un període d'integració de dades, codificació, informació a la ciutadania i proves, es preveu posar en marxa les primeres targetes el darrer trimestre de 2026 i implantar la T-social en primera fase durant el primer trimestre de 2027.