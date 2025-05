La víctima de l'esfondrament a Via Sabadell: veí de Rubí de 74 anys

L'home que ha mort en el greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell era de Rubí i tenia 74 anys, segons han avançat fonts policials al Diari, i anava acompanyat de la seva dona. L'incident ha provocat la mort d'una persona i una altra víctima ferida, que ha estat donada d'alta in situ.

La placa ha caigut sobre un veí de Rubí que, quan han arribat els bombers, ja era mort, segons han assegurat des del cos. Bombers ha aixecat la placa que s'ha després amb una grua i s'ha certificat la defunció. La dona de la víctima mortal ha estat atesa in situ per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La zona afectada és on hi ha la botiga Galerías del Tresillo, al costat de la qual hi ha Conforama i Mercadona. També s'ha desallotjat la nau del seu davant, on hi ha Wala i MediaMarkt, per exemple. El succés ha mobilitzat vuit dotacions de bombers, i diverses unitats del SEM, la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra.