VÍDEO | "El papa va resar amb el meu rosari": la curiosa història d'un sabadellenc amb Lleó XIV

La visita del papa Lleó XIV a Catalunya va deixar imatges per al record dels fidels que van desplaçar-se per veure'l. Entre l'acte celebrat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'Abadia de Montserrat i a la Sagrada Família, més d'un milió de persones van acompanyar el pontífex durant els seus dies al territori català. La història de Sergi Masoliver, de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell, però, és única: "El sant pare va resar durant la missa a Montserrat amb un rosari que li vaig donar jo i després me'l va tornar", explica el jove. "Les probabilitats que això passés eren mínimes!", exclama.
En un principi, Masoliver no havia d'anar a veure el pontífex a Montserrat, però un company de la parròquia li va oferir dues entrades a darrera hora perquè l'hi havien sobrat. "No hi havia d'anar, però per casualitat hi vaig acabar asistint", exposa. El jove assegura que van arribar molt d'hora a la zona del santuari i van poder col·locar-se molt a prop de la tanca. Amb tot, quan va passar el papa li va oferir el seu rosari, però amb la intenció que el beneís, i no que se'l quedés. El pontífex, però, se'l va quedar i el va guardar a la butxaca. "Em va preguntar amb un gest si era per a ell, i qualsevol li diu que no", confessa Masoliver. La sorpresa va arribar a l'hora de celebrar la missa: "Per les pantalles vam veure que estava resant amb el rosari que li havia donat i no ens ho podíem creure", assenyala. Tot i això, però, no es conformava amb què el pontífex se'l quedés.
"Quan va acabar la celebració vaig voler recuperar-lo i va ser molt complicat. Després de dos intents en va, en què el sant pare no ens va veure per la quantitat de gent que hi havia, el vaig poder recuperar", explica. Quan el cotxe oficial va començar la marxa cap a Barcelona, encara a Montserrat, el jove es va posar a córrer a la velocitat del cotxe i va poder cridar l'atenció del pontífex durant uns segons. "Era el focus i vaig aconseguir que em veiés. Després d'això va baixar la finestra del cotxe i em va dir que parlés amb el secretari. Tot i això, li vaig dir que el tirés, que no passava res", exposa, entusiasmat. I així va ser. El pontífex va tornar-li el rosari que li havia donat unes hores abans i amb el qual va resar durant la missa. "Resem cada dia amb aquest rosari. No sé com explicar la sensació de tenir un rosari amb el qual el successor de Sant Pere hi ha resat", agrega.
Després d'això, el jove va publicar un vídeo a les xarxes socials explicant, amb les imatges reals, tot el que havia passat i van aparèixer centenars de comentaris qüestionant la decisió de haver-li demanat al papa que li tornés el rosari. "Estava intranquil i no sabia si havia fet el correcte. Per això aquest dilluns vaig parlar amb el cardenal Joan Josep Omella", indica Masoliver. Les paraules de l'arquebisbe, però, el van tranquil·litzar: "Em va dir que vaig fer el correcte i el que hauria fet tothom", tanca.