Les vuit carpetes obertes en educació a Sabadell, després d'un dels cursos més tensos dels últims anys

Darrere l’alegria dels últims timbres que marcaven el final de curs, també s’hi amaga el cansament acumulat d’una comunitat educativa que tanca un dels cursos més convulsos dels darrers anys. Les mobilitzacions docents, les negociacions enrocades entre el Departament d’Educació i els sindicats, el debat sobre la inclusió o la calor a les aules i altres qüestions més han mantingut fronts oberts i tensió fins a pràcticament l’últim dia de classe. Amb les vacances tot just començades, l’educació sabadellenca marxa a l’estiu amb una llista de deures pendents per resoldre de cara als pròxims cursos.
1. Debat obert entre Educació i professorat
Les vacances arriben sense haver tancat del tot la fractura oberta entre el Departament d’Educació i una part important del professorat. Durant aquest curs s’han succeït vagues, talls viaris importants, concentracions i protestes arreu del país per reclamar més recursos, una reducció de les càrregues burocràtiques i la recuperació de drets laborals. Sabadell ha estat epicentre de les mobilitzacions impulsades per docents del Vallès Occidental, sobretot perquè acull la seu dels Serveis Territorials. En una de les protestes, els docents van prendre l’Ajuntament per reclamar reunir-se amb Salvador Illa, que precisament visitava el municipi.
2. La climatització a les aules
Les altes temperatures de les últimes setmanes han tornat a evidenciar les dificultats de molts centres per garantir unes condicions adequades d’aprenentatge. A Sabadell, escoles i instituts han denunciat episodis de calor extrema a les aules, amb temperatures per sobre dels 30 graus i alumnes que s’han arribat a marejar. L’Ajuntament ha fet una aposta decidida amb la instal·lació d’un miler de ventiladors en desenes d’escoles públiques, però encara hi ha centres pendents de noves actuacions o d’intervencions complementàries, com el Virolet o l’Enric Casassas. Diverses escoles de la ciutat també s’han sumat a la campanya ‘Aules que cremen’, que monitora les temperatures a les escoles.
3. Mans, inclusió i atenció a la diversitat
La inclusió s’ha consolidat com una de les qüestions que més tensió genera entre l’administració i els sindicats. Tot i que els recursos destinats a l’escola inclusiva s’han anat incrementant des de l’aprovació del decret del 2017, professionals i famílies consideren que continuen sent insuficients. Segons dades del Departament d’Educació, en cinc cursos el nombre d’alumnes que necessiten suport educatiu ha passat del 15% al 36,5%. Paral·lelament, vetlladores, auxiliars d’educació especial i equips docents denuncien manca de personal i dificultats per oferir una atenció realment individualitzada. Les mobilitzacions del sector durant aquest curs han situat la necessitat de disposar de més mans a les aules.
4. El 0-3 també alça la veu per demanar millores
L’etapa de 0 a 3 anys ha estat un altre dels focus reivindicatius del curs. Educadores de les escoles bressol del municipi han participat en jornades de vaga i mobilitzacions per reclamar una reducció de ràtios, millores laborals i un major reconeixement de la tasca educativa que desenvolupen. I que se’ls escolti i citi en les protestes generals del personal docent.
5. El pla pilot amb els Mossos, a Sabadell
La proposta de la Generalitat per incorporar agents dels Mossos d’Esquadra com a figures de suport en la gestió de conflictes als centres educatius ha estat una de les polèmiques del tram final del curs. Sabadell hi té un paper destacat, ja que l’Institut escola Joan Sallarès i Pla figura entre els seleccionats. I el centre té la voluntat de formar-ne part. Set escoles de les 14 que van ser triades a Catalunya van decidir fer-se enrere. La notícia va donar peu a una mobilització davant del centre, el maig passat.
6. Barracons, un tema enquistat a Sabadell
Els mòduls prefabricats continuen sent una realitat per a centenars d’alumnes de Sabadell. La ciutat és una de les que concentra més barracons de Catalunya i els instituts Narcisa Freixas, Arraona i Virolet acumulen diverses promocions d’estudiants escolaritzades provisionalment. Aquest curs han arribat algunes notícies esperançadores. La construcció del futur edifici del Narcisa Freixas ja està licitada i el projecte del nou Arraona ha començat a caminar. Tanmateix, les AFA de les escoles lamenten que “fa massa temps que esperen edificis definitius”.
7. Encara hi ha escoles amb cobertes d’amiant
La retirada de l’amiant continua sent una reivindicació històrica de moltes comunitats educatives sabadellenques. Actualment, encara hi ha una desena de centres afectats, entre escoles, centres d’educació especial i equipaments d’adults. Els punts més afectats són les escoles Calvet d’Estrella i Pau Casals. Durant els darrers estius s’han executat actuacions de desamiantatge; però no hi ha constància que Sabadell hagi d’acollir obres aquesta temporada.
8. Tancament de línies, una qüestió amb més impacte al Vallès
La planificació de grups per al pròxim curs continua generant debat al Vallès Occidental, sobretot en municipis com Terrassa o Sant Quirze, on comunitats educatives han protagonitzat mobilitzacions per evitar la supressió de línies d’I3. La setmana passada, famílies i docents d’arreu de la comarca es van concentrar davant dels Serveis Territorials, a Sabadell, per rebutjar el tancament de línies. A Sabadell, però, la situació és més estable. La ciutat perd dos grups, però també en guanya dos més, de manera que el balanç es manté inalterat.