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VÍDEO | Desarticulen a Sabadell una organització que facilitava l'entrada irregular de migrants dominicans a Europa

Sabadell

En l'operatiu s'ha pogut detenir el líder del grup i tres membres més

  • La Policia Nacional detenent un jove d'Alcanar per un presumpte delicte d'assetjament sexual de menors. -
Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 11:52

La Policia Nacional ha desarticulat a Sabadell una organització presumptament dedicada a facilitar l'entrada irregular de migrants dominicans a Europa amb passaports colombians falsos o expedits de manera fraudulenta. Segons fonts policials, l'operació ha finalitzat amb la detenció del líder i de tres integrants més. També s'han intervingut 3,7 quilos de cocaïna i 8.700 euros en efectiu. La investigació es va iniciar el novembre del 2025 amb la detenció de ciutadans de República Dominicana que intentaven arribar a Europa utilitzant passaports colombians obtinguts fraudulentament.

Els migrants viatjaven des del seu país d'origen fins a Colòmbia. Un cop allà, aprofitant la legislació que permet a qualsevol major d'edat comparèixer en el registre civil acompanyat de dos testimonis i manifestar haver nascut a Colòmbia, obtenien una cèdula d'identitat colombiana i, en última instància, un passaport que els permetia viatjar a Europa en qualitat de turistes sense haver de presentar visat. En altres casos, els migrants viatjaven al Perú, on membres de l'organització els facilitaven allotjament i els documents per viatjar, amb l'objectiu d'evitar el requisit del visat exigit als ciutadans dominicans per ingressar a l'espai Schengen.

Els agents van identificar els membres de l'organització que vivien a Espanya, que eren els encarregats de coordinar els viatges, proporcionar la documentació fraudulenta i facilitar les instruccions necessàries per superar els controls fronterers fins a l'entrada irregular a Europa. La investigació va permetre acreditar la ruta que feia servir l'organització. Aquesta partia de la República Dominicana i transcorria principalment per Colòmbia, Perú i Brasil, per finalment viatjar per via aèria principalment a França.

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