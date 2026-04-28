El primer contacte amb el món laboral: 87 vacants d’estiu a empreses del Vallès Occidental

Sota el lema “Treballa l’estiu”, l’Ajuntament de Sabadell organitza una nova jornada d’intermediació laboral amb l’objectiu de facilitar el contacte directe entre empreses amb necessitats de contractació i persones que busquen feina de cara a la temporada d’estiu.
Es tracta d’una sessió de reclutament que forma part de les accions municipals orientades a afavorir la inserció laboral i a facilitar espais de trobada entre oferta i demanda de treball al territori. En aquesta edició hi participen 13 empreses de Sabadell i del seu entorn, entre les quals hi ha Burger King, McDonald’s, Leroy Merlin, Parc Taulí, Neteges Muñoz, Grup Mutuam, Unió Lleure, Serveo, Aquasos, Accent Social, Black Burger, Rice Restaurant i Smatsa, que sumen un total de 87 vacants.
La jornada se celebrarà el dimarts 5 de maig al Vapor Llonch. Les ofertes laborals cobreixen diferents sectors professionals, amb una presència destacada de feines vinculades a la campanya d’estiu. En l’àmbit de la restauració hi ha vacants per a personal de sala, ajudants de cambrer, personal de cuina, food trucks i establiments del sector. El sector educatiu també hi tindrà presència, amb ofertes de monitoratge i direcció d’activitats de lleure. Pel que fa al sector de la neteja, s’ofereixen llocs de treball en serveis viaris, domiciliaris i especialitzats. En l’àmbit sanitari i assistencial hi ha vacants per a auxiliars de geriatria i treballadors i treballadores familiars. Finalment, el sector del comerç també hi serà representat amb ofertes relacionades amb l’atenció al públic i les vendes.
La sessió es durà a terme al pati del Vapor Llonch (Ctra. de Barcelona, 208 bis), en horari de 10 a 13 h. L’accés serà lliure dins d’aquesta franja horària. Les empreses participants disposaran de carpes pròpies on realitzaran processos de selecció directes amb les persones candidates, amb entrevistes en el mateix espai. Aquest format permet que les persones assistents puguin lliurar el seu currículum, mantenir entrevistes de feina i obtenir informació de primera mà sobre les vacants disponibles. Paral·lelament, la jornada inclou un servei gratuït de preparació d’entrevistes, pensat per donar suport a les persones participants en la seva presentació als processos de selecció.
Les inscripcions a la jornada es poden fer a través del portal sabadelltreball.cat. Un cop registrades, les persones interessades poden consultar les ofertes i inscriure’s a aquelles que s’ajustin millor al seu perfil professional.