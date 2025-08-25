Un nou restaurant de Sabadell homenatja l'esmorzar de forquilla

L’esmorzar de forquilla guanya un aliat al Centre de Sabadell per allunyar-se del perill d’extinció. És el restaurant Atipa’t, que obrirà el 29 d’agost amb un receptari clàssic català com a bandera. Un dels grans reclams que promet l’establiment serà el menú de matins, de dilluns a divendres, amb sis plats a triar, mig litre de vi amb porró i cafè o cigaló. A triar, plats com el cap i pota, el fricandó amb bolets, tripa, el bacallà amb samfaina i el civet. Estarà ublicat al carrer d’en Font, 16-18, on hi havia hagut Frankfurt la Plaça.
Al capdavant, hi haurà Marc Masero, amb 30 anys d’experiència a l’hostaleria i al capdavant d’un altre local a Barcelona, i la seva sòcia Cristina Pérez. El restaurant també oferirà dinars amb un menú, de dilluns a divendres, de 15,90 euros i sopars, amb plats de carta, amb un tiquet mitjà d’entre 25 i 30 euros.
Masero apunta que a la cuina “hi haurà molta cassola i xup-xup”: guisats i estofats, peus de porc amb salsa, galtes... “També tindrem caça, que requereix hores de cocció com el civets, guatlles escabetxades o conill, entre d’altres”, afegeix. També volen centrar molt protagonisme en el bacallà, que cuinaran en diferents versions, segons la temporada i els productes de temporada.
En aquest sentit, el restaurant –expliquen els propietaris–aprofitarà la proximitat amb el Mercat Central i hi aniran a buscar el producte fresc.
“Hem aconseguit un espai diferent, al centre, amb àpats tradicionals catalans i productes de proximitat i molta qualitat. L’hem decorat nosaltres mateixos, amb fotografies de l’Arxiu Històric de Sabadell, per retre un petit homenatge a la nostra ciutat”, afegeix Pérez.
Altres restaurants de la ciutat on s’ha sacralitzat amb amor l’art gastronòmic de l’esmorzar de l’esmorzar de forquilla són Cal Pare, el Vilarrubias, Can Planas, Casa Fuster, el Club de Tir i el Quimet.