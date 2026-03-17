El Latitud Cero explora la gastronomia entre la serra i la costa d'Equador

Si passeges pel carrer Sant Pere, hi ha un moment que la latitud esdevé zero. En aquest punt que divideix hemisferis, s'hi serveixen encebollados, encocados, chicharrones, banderas i cebiches de camarón.
Fa mig any que ha obert el primer restaurant equatorià al Centre de Sabadell, el Latitud Cero, regentat per la parella Omar Pico i Candy Jara. Un de la muntanya, de la província de la Sierra de Tungurahua, l'altra de la costa, de Milagro. Exploren tota la gastronomia que queda entremig. “Ens agradaria molt posar el nostre granet de sorra perquè els veïns de Sabadell descobrissin els plats tradicionals del nostre país, que combinen molta varietat de sabors i textures i també de carn, peix i marisc. Són coccions llargues, amb moltes espècies, molta verdura i fruita”, expliquen.
Entre les especialitats de la casa, vam tastar el popular cebiche de camarón, amb mango i maracujà, una explosió dolça i una mica àcida de sabors. També en serveixen amb peix i calamars, “un levantamuertos que està estipulat que és afrodisíac i ajuda a restablir el cos, després d'haver treballat molt”, diu Pico. A la carta no falta l'encebollado, “un ramen equatorià”, diu: caldo, tonyina, yuka –tubercle molt similar a la patata, molt present a la gastronomia Llatinoamericana– i coriandre, entre altres espècies que han fet xup-xup durant hores.
Ens porten un plat immens de bandera: tres franges que divideixen una porció d'estofat de vedella –“és el nostre fricandó, però amb un guisat que incorpora naranjillo i maracujà”–, una part de guatita –“és capipota, però amb salsa de cacauet i patata”– i encebollado. Abans, per picar, braves de plàtan mascle, acompanyades amb porc cuit a baixa temperatura. Per beure, ens fan tastar un refrescant suc de maracujà natural. En lloc de pa, els àpats van acompanyats d'arròs. A la carta, explica, hi ha tota mena de carns a la brasa.
La planta baixa està decorada amb fotos que l'Omar ha fet viatjant per dins del país, ara una mica enyorat d'aquella bellesa selvàtica exuberant. Enfilant cap a primera planta, a les escales, un ponxo i una samarra amb què s'abriguen els pagesos d'altura. Hi ha taules petites i reservats per a trobades i celebracions.
Omar Pico es dedica a la restauració a Catalunya des de fa 23 anys. Durant una temporada –comenta– va gestionar quatre establiments d'una cadena de restauració de cuina Mediterrània, un dels quals el Clotilda, al carrer de Sant Joan. Fa tres anys, però, va decidir posar en marxa a Rubí el primer Latitud Cero. La bona acollida el va impulsar a instal·lar-se al local que havia estat el Buteco. És el primer del Centre, però a Sabadell també hi ha els restaurants equatorians La Danna del Durandeño i el Fragata Guayas, tots dos a Gràcia.
A Latitud Cero el tiquet mitjà es mou entre els 20 i els 30 euros, tot i que de dilluns a divendres ofereixen un menú de migdia de 14,85 euros. “Hi ha una comunitat gran equatoriana que ve, però també hi ha una part de gent que té molt interès a descobrir una cuina nova”, explica el propietari. Es trobaran una carta a primera que no es desxifra a primera vista, però que es desvela de mica en mica a base de ganes d'atreviment gastronòmic.