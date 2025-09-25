Ja són aquí els bolets?

Els primers pinetells ja han tret el cap a alguns racons del Parc Natural de Sant Llorenç. La temporada de bolets truca a la porta, ben a punt. Aquest any els boletaires ompliran el cistell molt més d’hora del que estaven acostumats.
“És una realitat que, respecte a anys anteriors en què vam patir els efectes d’una sequera molt forta, aquesta temporada s’ha avançat. I això que l’anterior ja va començar força bé”, explica Andrés Valverde, de la Societat Catalana de Micologia. L’associació va organitzar una excursió al Ripollès en què van identificar 190 espècies diferents. “Ha sigut de rècord”, comenta. A cotes de més de 1.400 metres ja es poden trobar pinetells i ceps.
La diferència respecte a temporades passades ha estat el juliol, en què ha plogut molt. “El miceli dels fongs, que es troba entre la fullaraca dels boscos, necessita humitat i temperatura per activar-se. Va creixent amb l’aigua que capta fins que fructifica en bolet”, explica el micòleg.
I a la comarca? “Al Vallès Occidental hi ha hagut tempestes els darrers dies i aquesta setmana les temperatures han baixat força. És un xoc tècnic que ajuda a activar el miceli”, comenta Valverda. Per tant, “si tot continua com està previst, i no hi ha una pujada sobtada de temperatures ni un episodi fort de vent, tenim la temporada a tocar”, afirma.
Els primers bolets apareixeran pel Rodal, als boscos entre Sabadell i Castellar. Especialment, al Torrent de Colobrers, perquè hi passa el Ripoll i és una zona humida. A Castellar, n’hi haurà passat el Cim de Sant Feliu del Racó o a la carretera de les Arenes que va a parar a Sant Llorenç Savall.
Per aquesta zona, el que més trobem són rovellons, com l’esclata-sang –que deixa els dits tenyits–, el pinetell i llenegues. També camagrocs –a prop de la molsa–, rossinyols, trompetes de la mort, cames de perdiu... Faltarà fred per als fredolics.
Crida a la prudència
Els Bombers fan una crida a la prudència en les sortides al medi natural, i especialment quan hi ha previsió de pluges. El cos ha fet aquest avís en un període en què un gran nombre de persones surten a buscar bolets. De fet, en la darrera setmana els Bombers van fer vuit serveis de recerques i rescats de boletaires que s’havien desorientat o patit un accident.
Així doncs, els bombers recomanen consultar la previsió meteorològica, informar-se sobre la zona a la qual es vol anar i, si s’acaba fent la sortida, portar la roba i el calçat adequat, així com menjar, aigua i roba d’abrigar. També recorden que s’ha de dur el mòbil amb la bateria ben carregada i no anar sols.
Pel que fa als boletaires, recorda que només s’han de consumir aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.