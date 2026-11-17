La cuina tradicional, els productes de qualitat i la paciència són els ingredients principals de la proposta que el restaurant La Mila (Av. Barberà, 220) ha incorporat en el darrer mes a la seva carta en el marc del Plat I3PT, la iniciativa impulsada pel Parc Taulí que del 16 d’octubre al 15 de novembre va unir gastronomia, alimentació saludable i solidaritat a la carta de 26 restaurants de Sabadell. Durant aquest temps, cada establiment va crear el seu Plat I3PT i, per cada unitat de plat servit durant aquests dies, l’Institut d’Investigació i Innovació del Taulí (I3PT) rebrà un euro per donar suport a la recerca biomèdica.
A La Mila, el restaurant ha servit aquests dies com a plat del projecte una sopa hondurenya de costella de vedella amb verdures i tubercles, una recepta que reivindica la cuina de sempre i la importància de les elaboracions lentes. L’encarregat del restaurant La Mila, Allan Contreras, explica que la proposta els va convèncer des del primer moment. “La veritat és que ens va agradar la idea des d’un inici. Qualsevol iniciativa que permeti que diferents agents de la ciutat s’impliquin és bona”, assegura. En aquest sentit, destaca especialment la possibilitat de sumar esforços amb altres establiments de Sabadell i, alhora, donar visibilitat a un plat interessant de la seva carta.
A l’hora de decidir quina elaboració presentarien, a La Mila tenien clar que volien apostar per un plat calent, especialment pensant en els mesos d’hivern. La idea també es basava a recuperar aquells sabors vinculats a la cuina casolana i a les receptes de les generacions anteriors. “Volíem recordar la cuina lenta i la de les nostres àvies. Per això, la millor opció era fer una sopa. No hi ha plat més saludable que una sopa: porta verdura, carn i està feta a poc a poc”, detalla Contreras. Tots els plats I3PT van ser validats prèviament per un comitè avaluador de l’Institut que en certificava el seu alt valor nutricional.
Sopa hondurenya de costella
El restaurant La Mila aposta per les preparacions del dia a dia i evita les grans produccions. “Intentem fer la majoria de les preparacions al moment. No hem hagut de fer cap adaptació, perquè és el format com ho hem fet sempre: producte de qualitat i paciència”, assenyala l’encarregat.
Per a Contreras, la clau d’una cuina saludable i saborosa com busca el projecte de l’I3PT no és especialment complicada. “No hi ha cap secret: si tens bon producte, ‘carinyo’ i paciència, tot et sortirà bo”, afirma. També defensa que aquest tipus d’alimentació ha d’anar més enllà de les propostes més habituals: “la cuina saludable ha de poder anar més enllà de les amanides”.