FOTOS | Clam als municipis vallesans durant la vaga: "Viure ens consta la vida"

La vaga d'aquest dimecres 11 de novembre ha tingut repercussió arreu de la comarca. Els comitès dels diferents municipis han organitzat accions per visibilitzar la lluita per l'habitatge. Una proclama coincidia en les concentracions impulsades als carrers i places: "Viure ens costa la vida", es llegia en les pancartes de diverses localitats.
Un dels llocs més matiners ha estat Castellar. A les deu del matí, els manifestants s'han concentrat a la plaça d'El Mirador, en un ambient reivindicatiu i festiu, amb una àmplia representació del teixit associatiu local –fins i tot s'han pogut veure els gegants de l'Esbart Teatral mobilitzant-se per la causa–. Minuts abans, el col·lectiu havia tallat la B-124 en la sortida cap a Sabadell, provocant el col·lapse viari per sortir de la vila.
Les imatges es repetien durant la matinal en altres indrets del territori vallesà com Barberà, Polinyà, Cerdanyola o Ripollet, a tall d'exemple. Places dels Ajuntaments i altres racons icònics s'omplien de ciutadans que alçaven la veu amb missatges inequívocs contra un model que dificulta i en molts casos impossibilita l'accés a un pis on viure. Veïns presents en les mobilitzacions destaquen l'esperit combatiu de la diada, que ha omplert l'espai públic. Unes 2.000 persones han secundat la manifestació unitària de Ripollet i Cerdanyola, que ha marxat des de la plaça de les Dones fins als Quatre Cantons de Cerdanyola.
El pas de les columnes de convocats despertava l'expectació general. Un exemple es vivia al CAP Cerdanyola-Ripollet, on el personal ha sortit momentàniament a aplaudir els membres de la manifestació. Alguns tenien previst desplaçar-se fins als Jardinets de Gràcia, a Barcelona, on se citava la comitiva més nombrosa per a l'acte més multitudinari a Catalunya.
Fotos cedides pels manifestants