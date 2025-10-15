Agenda del cap de setmana als municipis del Vallès

Fires, mercats, música i exposicions arriben en els pròxims dies als municipis de la comarca, que ofereixen un ampli ventall d’opcions d’oci i entreteniment. Barberà se submergeix en l'època medieval, Montcada i Reixac ofereix diverses exposicions i Badia estrena musical.
Santa Perpètua
Primera Contrabaixada Ferran Sala
Data: 18 d’octubre
Lloc: Sala Telers
Hora: 18 hores
Detalls: Santa Perpètua esdevindrà ‘capital’ del contrabaix aquest dissabte amb motiu de la Primera Contrabaixada Ferran Sala. La cita aplegarà més una cinquantena d’alumnes d’aquest instrument vinguts d’arreu del país. L’acte s’emmarca en la celebració del centenari del naixement del perpetuenc Ferran Sala.
Terrassa
Exposició “A l’altra banda del riu”
Data: Fins al 31 d’octubre
Lloc: Centre Excursionista de Terrassa
Detalls: El llegat visual del castellarenc Ramon Llinares (1923–2016) ja s’exhibeix en l’exposició inaugurada el passat divendres al Centre Excursionista de Terrassa. “A l’altra banda del riu”, comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro i el net del fotògraf, Cesc Llinares, transporta directament a la societat de la segona meitat del segle XX, a través de les instantànies captades per l’artista.
Montcada i Reixac
PhotoMontcada 2025
Data: fins al 28 de novembre
Detalls: L’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMIR) ha donat el tret de sortida a PhotoMontcada 2025, un festival biennal que omple d’imatges les sales d’exposicions del municipi amb les obres de socis i sòcies de l’entitat. La inauguració oficial va tenir lloc dimarts a l’Auditori Municipal, amb l’estrena d’una mostra col·lectiva de fotografies panoràmiques a color. En paral·lel, la Casa de la Vila acull una exposició de sòcies de l’AFOTMIR, amb el nom ‘Mirades de dona’, amb els colors de l’arc de Sant Marí com a eix central. La seu de l’AFOTMIR (carrer Alt de Sant Pere, 73) també acull diverses exposicions.
Badia
1r Musical Montserrat Saumell
Data: 19 d’octubre
Lloc: Parròquia Mare de Déu de la Mercè
Hora: 17:30 hores
Detalls: La Coral Ginesta ofereix, aquest diumenge, el 1r Musicoral Montserrat Saumell, un homenatge pel centenari de Montserrat Saumell, on reviuran la seva història i el seu llegat coral. L’entrada és gratuïta.
Barberà
25è Mercat Medieval
Data: 18 i 19 d’octubre
Hora: de 10 a 21 hores
Lloc: plaça del Mil·lenari
Detalls: La 25a edició del Mercat Medieval oferirà un ampli ventall d’activitats pensades, amb parades d’artesania i productes locals, així com demostracions d’oficis tradicionals.