Vallès

Agenda del cap de setmana als municipis del Vallès

T'oferim algunes propostes per gaudir dels pròxims dies a la comarca

  • Exposició fotogràfica de Ramon Llinares -
Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 16:50
Actualitzat el 15 d’octubre de 2025 a les 16:58

Fires, mercats, música i exposicions arriben en els pròxims dies als municipis de la comarca, que ofereixen un ampli ventall d’opcions d’oci i entreteniment. Barberà se submergeix en l'època medieval, Montcada i Reixac ofereix diverses exposicions i Badia estrena musical.

Santa Perpètua

Primera Contrabaixada Ferran Sala

Data: 18 d’octubre

Lloc: Sala Telers

Hora: 18 hores

Detalls: Santa Perpètua esdevindrà ‘capital’ del contrabaix aquest dissabte amb motiu de la Primera Contrabaixada Ferran Sala. La cita aplegarà més una cinquantena d’alumnes d’aquest instrument vinguts d’arreu del país. L’acte s’emmarca en la celebració del centenari del naixement del perpetuenc Ferran Sala.

Terrassa

Exposició “A l’altra banda del riu”

Data: Fins al 31 d’octubre 

Lloc: Centre Excursionista de Terrassa

Detalls: El llegat visual del castellarenc Ramon Llinares (1923–2016) ja s’exhibeix en l’exposició inaugurada el passat divendres al Centre Excursionista de Terrassa. “A l’altra banda del riu”, comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro i el net del fotògraf, Cesc Llinares, transporta directament a la societat de la segona meitat del segle XX, a través de les instantànies captades per l’artista.

Montcada i Reixac

PhotoMontcada 2025

Data: fins al 28 de novembre

Detalls: L’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMIR) ha donat el tret de sortida a PhotoMontcada 2025, un festival biennal que omple d’imatges les sales d’exposicions del municipi amb les obres de socis i sòcies de l’entitat. La inauguració oficial va tenir lloc dimarts a l’Auditori Municipal, amb l’estrena d’una mostra col·lectiva de fotografies panoràmiques a color. En paral·lel, la Casa de la Vila acull una exposició de sòcies de l’AFOTMIR, amb el nom ‘Mirades de dona’, amb els colors de l’arc de Sant Marí com a eix central. La seu de l’AFOTMIR (carrer Alt de Sant Pere, 73) també acull diverses exposicions.

Badia

1r Musical Montserrat Saumell

Data: 19 d’octubre

Lloc: Parròquia Mare de Déu de la Mercè

Hora: 17:30 hores

Detalls: La Coral Ginesta ofereix, aquest diumenge, el 1r Musicoral Montserrat Saumell, un homenatge pel centenari de Montserrat Saumell, on reviuran la seva història i el seu llegat coral. L’entrada és gratuïta.

Barberà

25è Mercat Medieval

Data: 18 i 19 d’octubre

Hora: de 10 a 21 hores

Lloc: plaça del Mil·lenari

Detalls: La 25a edició del Mercat Medieval oferirà un ampli ventall d’activitats pensades, amb parades d’artesania i productes locals, així com demostracions d’oficis tradicionals.

