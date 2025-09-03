ARA A PORTADA

Vallès

L'agenda d'un final de setmana ple de concerts al Vallès

Santa Perpètua, Sant Quirze i Sentmenat també viuen la seva Festa Major

  • Festa Major a Sant Quirze -
Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 09:49

No només hi ha festa grossa a Sabadell en aquesta primera setmana de setembre. Santa Perpètua, Sant Quirze i Sentmenat també estan de Festa Major, alimentant una agenda de propostes al Vallès que està plena de cultura i música en directe. Destaquem alguns dels concerts d'aquests dies.

Santa Perpètua

Deskoncerts a la Ribera

Data: del 3 al 7 de setembre

Detalls: Santa Perpètua porta al parc Central i el parc de la Ribera grups com Femme Versions, Flashy Ice Cream, Fades o Las Marikarmen.

Sant Quirze

Triquell ‘juga’ a casa

Data: 7 de setembre

Lloc: Masia de Can Feliu

Detalls: A Sant Quirze, un nom destaca per damunt de la resta a la programació: Triquell, que ‘jugarà’ a casa. Serà diumenge a la Masia de Can Feliu, on també actuarà la sabadellenca Ven’nus a continuació.

Sentmenat

Sexenni, cap de cartell

Data: 5 de setembre

Detalls: A Sentmenat, Sexenni promet revolucionar la plaça de la Vila després del pregó de Txabi Franquesa i el tribut a Queen. Altres grups com Los Niños del Balcón també estan cridats a omplir les Barrakes.

Cerdanyola

Visita a la història

Data: 7 de setembre

Lloc: Carrer de València, 19

Hora: de 10:30 a 14:30 h. Visita guiada a les 12 h

Detalls: Jornada de portes obertes al Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver i visita guiada, a les 12 h, al Poblat i a un dels edificis reconstruïts per descobrir com era i com es vivia en un assentament ibèric que va estar habitat entre el segle V i el I aC. 

Castellar

Concert al Calissó

Data: 4 de setembre

Hora: 20 hores

Lloc: Cal Calissó

Detalls: El Calissó estrena temporada amb el concert de Leo El Alquimista.

