L'agenda d'un final de setmana ple de concerts al Vallès

No només hi ha festa grossa a Sabadell en aquesta primera setmana de setembre. Santa Perpètua, Sant Quirze i Sentmenat també estan de Festa Major, alimentant una agenda de propostes al Vallès que està plena de cultura i música en directe. Destaquem alguns dels concerts d'aquests dies.
Santa Perpètua
Deskoncerts a la Ribera
Data: del 3 al 7 de setembre
Detalls: Santa Perpètua porta al parc Central i el parc de la Ribera grups com Femme Versions, Flashy Ice Cream, Fades o Las Marikarmen.
Sant Quirze
Triquell ‘juga’ a casa
Data: 7 de setembre
Lloc: Masia de Can Feliu
Detalls: A Sant Quirze, un nom destaca per damunt de la resta a la programació: Triquell, que ‘jugarà’ a casa. Serà diumenge a la Masia de Can Feliu, on també actuarà la sabadellenca Ven’nus a continuació.
Sentmenat
Sexenni, cap de cartell
Data: 5 de setembre
Detalls: A Sentmenat, Sexenni promet revolucionar la plaça de la Vila després del pregó de Txabi Franquesa i el tribut a Queen. Altres grups com Los Niños del Balcón també estan cridats a omplir les Barrakes.
Cerdanyola
Visita a la història
Data: 7 de setembre
Lloc: Carrer de València, 19
Hora: de 10:30 a 14:30 h. Visita guiada a les 12 h
Detalls: Jornada de portes obertes al Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver i visita guiada, a les 12 h, al Poblat i a un dels edificis reconstruïts per descobrir com era i com es vivia en un assentament ibèric que va estar habitat entre el segle V i el I aC.
Castellar
Concert al Calissó
Data: 4 de setembre
Hora: 20 hores
Lloc: Cal Calissó
Detalls: El Calissó estrena temporada amb el concert de Leo El Alquimista.