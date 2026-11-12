Què pots fer aquest cap de setmana a la comarca?

El final de setmana arriba amb diferents propostes als municipis del Vallès Occidental. Consulta algunes activitats en l'agenda dels pròxims dies a la comarca.
L'Empíric, a Cerdanyola
Del 14 de novembre al 17 de desembre, Cerdanyola acull la tercera edició de l’Empíric, el Festival de Literatura i Ciència, amb una programació gratuïta per reflexionar sobre els avenços científics i els canvis socials que transformen les nostres vides. La reproducció humana, les noves tecnologies reproductives, les emocions, la salut mental o el paper de la intel·ligència artificial en les relacions afectives són alguns dels temes que protagonitzaran l'edició. El festival, comissariat pel metge, investigador i escriptor Salvador Macip, incorpora el Petit Empíric, amb espectacles familiars que combinen ciència, màgia, humor i imaginació. Les propostes tenen diferents seus.
La màgia en femení, a Ripollet
El Festival Internacional de Dones Màgiques (DAMA) celebra la seva 10a edició fins al 15 de novembre per primera vegada a Ripollet. La Gala Internacional serà aquest dissabte, a partir de les 19 hores, presentada per Laura Guiteras, amb les actuacions de Lola Mento, Calista Sinclair, Gneis, Maga Gisell i Martyn Chabry. La part central de la programació es viu al Teatre Auditori del Mercat Vell, amb altres activitats al Centre Cultural de Ripollet.
"Desclassificats", a Sant Quirze
La Mostra TASQ porta a Sant Quirze "Desclassificats". La periodista més prestigiosa del país s’enfronta a l’entrevista més difícil de la seva carrera: un cara a cara amb el president del Govern, presumptament implicat en un delicte aberrant. L’astut secretari de Premsa del president farà tot el possible perquè l’entrevistadora dubti fins i tot d’ella mateixa. Casal Corpus Grup de Teatre són de la Vila de Gràcia i presentaran aquest text de Pere Riera, que va arribar a tenir versió cinematogràfica el 2013. Serà diumenge, a partir de les 18.30 hores a la Sala Josep Brossa de la Patronal.
Caminada Entorns de Sentmenat
Diumenge arriba la 36a edició de la Caminada Entorns de Sentmenat, un itinerari d'aproximadament 17 quilòmetres i 575 metres de desnivell positiu. Passarà per diverses masies emblemàtiques de la zona com Can Palau, Cal Guixer, Cal Faixero, Can Mas i Can Vilar, abans de retornar al punt de sortida. El Coro convida a participar en aquesta clàssica cita per descobrir els paratges naturals i històrics del municipi.
Mercat Medieval i Fira de Benestar Animal a Montcada i Reixac
Montcada i Reixac viu un cap de setmana farcit de propostes. D'una banda, la Fira de Benestar Animal torna al recinte firal, al Camí de la Font Freda, els dies 14 i 15 de novembre, de 10 a 17 h. La proposta reuneix associacions, entitats, centres veterinaris i establiments comercials vinculats al món animal, amb l’objectiu de promoure el benestar dels animals de companyia, fomentar la tinença responsable i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de l’adopció.
A l'Espai Poblet, l'associació de veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza el Mercat Medieval, amb parades de venda d’articles d'artesania i recreacions d’oficis antics. També hi haurà un campament amb activitats infantils d’exhibició d’armes antigues, atraccions i tallers de caràcter familiar. Un grup d’animació itinerant amanirà les dues jornades del cap de setmana.
"Les dones que falten", al TMC de Barberà
Del 16 al 27 de novembre, el Teatre Municipal Cooperativa de Barberà acollirà l’exposició Les dones que falten, una mostra en memòria de les dones i criatures assassinades per violència masclista i violència vicària durant el 2025. L’exposició vol denunciar una realitat que massa sovint queda reduïda a xifres i estadístiques, i recuperar la memòria de les víctimes, posant el focus en les seves històries i en la violència que hi ha al darrere de cada feminicidi. S’inaugurarà el dilluns 16 de novembre, a les 17.30 h, i es farà una visita guiada per conèixer els continguts de l’exposició.