Les millores en la xarxa de busos interurbans esquiven el Vallès

La Generalitat va anunciar dilluns 62 accions per millorar i reforçar diferents línies de bus interurbà arreu de Catalunya, on entre el 2019 i el 2024 el nombre d'usuaris ha crescut un 17,10%, fins als 82,6 milions. En total, s'hi destinaran 17,4 milions d'euros, que s'afegiran als 4,8 milions d'aquest darrer any. L'ampliació de les freqüències en diferents serveis, però, ha tocat molt tangencialment el Vallès Occidental i Sabadell. De fet, només alguna línia amb destinació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i una per a connectar les capitals del Maresme i els dos Vallesos tindran impacte en els viatgers de la nostra zona.
Així, les millores arriben a la línia 865 Mataró-UAB, amb 14 viatges per sentit; i la Igualada-Martorell-UAB, amb tres expedicions diaris per sentit durant el període lectiu. Alhora, l'e13 Mataró-Granollers-Sabadell tindrà 47 expedicions, deu més. La majoria de les actuacions s'enfoquen a llocs menys poblats, per fer arribar el transport públic a tota la xarxa del territori català. Per exemple, no han entrat en l'equació expedicions com les de l'A1 o l'A2 -que fan parada a Sabadell, Badia i Barberà, fins a Barcelona-. Millores llargament reivindicades des dels consistoris que en els últims mesos han vist com se sumaven noves sortides per evitar el col·lapse i la massificació denunciada pels passatgers.
Al conjunt del país, hi ha l'entrada en funcionament des del dilluns de tres noves línies: entre el Vendrell i Barcelona; la línia Calafell-Barcelona, amb parades a Segur de Calafell, Cunit i Cubelles; i una nova línia entre el Baix Montseny i la Universitat de Vic, amb parades a Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i Vic. A partir del dia 12, s'hi sumarà la línia entre el Pont de Suert i Tremp.
Les xarxes de bus interurbà han experimentat un increment del 17,10% en els darrers cinc anys. Concretament, si al 2019 n'eren 70,5 milions, la xifra es va enfilar fins als 82,6 milions durant l'any passat, segons ha explicat el Departament de Territori.